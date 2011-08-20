Янукович: в Украине отныне не будет касты неприкосновенных (ВИДЕО)

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Президента Украины Виктор Янукович считает, что для власти борьба с коррупцией во всех сферах ее проявления, является приоритетным направлением, пишет он в своей статье посвященной 20-й годовщине Независимости Украины. Хотя нравится это далеко не всем, отныне в Украине больше не будет касты неприкосновенных, и никакие должности и накопления не защитят преступников от наказания, пишет «Зеркало недели. Украина».

«Нередко наши действия наталкиваются на сильное сопротивление». Вместе с тем глава государства признает, что «власть делала ошибки, и не одну, и, к сожалению, не застрахована от этого и в будущем». «Но мы учимся. Время неопровержимо доказало, что нынешнее руководство Украины умеет выполнять домашнюю работу», — заявляет он.

По словам Януковича, 20 лет, минувшие с момента обретения Украиной Независимости, были непростыми: жесткая реальность разрушила надежды на быстрое улучшение жизни и страна уже два десятилетия с трудом преодолевает советское наследие.

По убеждению Президента, Украина настоятельно нуждается в модернизации всех сфер общественной жизни. «Дальнейшее промедление угрожает не стагнацией, а медленным самоубийством государства, — предупреждает Президент. - Для того, чтобы избежать трагедии, мы стали на путь реформ».

«Все эти годы коррупция разъедала систему управления и не давала возможности свободно дышать украинцам… Залог успеха реформ — преодоление коррупции, приоритетной угрозы национальной безопасности Украины», — пишет глава государства. Он отмечает, что коррупцию нельзя уничтожить без обеспечения полнейшего равенства всех граждан перед законом.

«Сделан важный шаг — отныне в Украине нет касты неприкосновенных и, уверен, никогда в будущем уже не будет. И если кто-то надеется, что речь идет об отдельно взятой кампании, то он глубоко ошибается. Никакая должность, никакие накопления, бывшие или настоящие, не защитят преступника. Восстанавливается базовый принцип правосудия — неотвратимость наказания», — подчеркивает Президент.

«Мы ставим перед государством высокие цели… Мы должны войти в клуб мировых лидеров. Мы должны дать возможность свободно дышать украинскому бизнесу. Мы снимаем административные препятствия, которые не дают гражданам чувствовать себя комфортно на своей Земле», — пишет Янукович.

Так, напоминает глава государства, в Украине уже изменено налоговое и бюджетное законодательство, продолжаются административная и пенсионная реформы, запущен крупный эксперимент в сфере здравоохранения, идет обсуждение нового уголовно-процессуального кодекса, а также избирательного законодательства. «Готовятся новые серьезные действия. Украина уже изменилась, и трансформации в интересах украинского народа будут продолжаться и в дальнейшем», — подчеркнул Президент.

Как сообщал ранее «Главред», Янукович пообещал ПАСЕ лично бороться с коррупцией в государстве. Что недавно в Украине был принят закон «Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», который содержит эффективные правовые механизмы предотвращения, выявления, пресечения и расследования коррупционных правонарушений как в общественной, так и в частном секторах.

Президент также заверил, что лично приложит все усилия и будет держать под своим контролем антикоррупционную борьбу в Украине.

Видео канал "24"