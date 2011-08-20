ХАМАС разорвал мир с Израилем

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Руководство правящей в секторе Газа группировки ХАМАС заявило о прекращении перемирия с Израилем, которое продлилось 2 года.



Как сообщает агентство Reuters, это решение принято после операции израильских военных, предпринятой в ответ на серию терактов в городе Эйлат, сообщает Би-би-си.



«Больше нет никакого перемирия с врагом», - говорится в заявлении ХАМАС, объявившего в начале 2009 года о прекращении огня с Израилем.



Общее количество погибших в результате ракетных ударов по объектам в секторе Газа, которые Израиль начал наносить после нападений на своих граждан на юге страны, достигло 14 человек.

Напомним, израильская авиация нанесла удар по городу Рафах в Секторе Газа, в результате чего погибли не менее шести человек.

Израильтяне нанесли удар после серии обстрелов южных территорий страны со стороны Газы и возложили вину за гибель семерых израильтян на палестинских боевиков. Однако организация ХАМАС отрицает свою причастность к этим обстрелам