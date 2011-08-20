Пять нефтяных танкеров НАТО сожгли на юге Пакистана

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На юго-западе Пакистана несколько вооруженных мужчин атаковали и сожгли пять нефтяных танкеров, перевозящих топливо для сил НАТО в Афганистане.

Неизвестные на велосипедах открыли огонь по пяти нефтетанкерам в провинции Белуджистан, сообщает Би-Би-Си.

Нападающим удалось скрыться.

Ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщал ранее «Главред», на северо-западе Пакистана во время пятничной молитвы взорвали мечеть.

Жертвами теракта стали около 50 человек. Власти заявляют, что число погибших может возрасти. По предварительной информации, в мечети сработало взрывное устройство, полиция также не исключает, что это был теракт с участием террориста-смертника.