Глава парламента Эстонии призывает почтить память «жертв советского режима»

Спикер эстонского парламента Эне Эргма призвала почтить память «жертв коммунистического режима времен перестройки в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и Риге, а также тех, кто отдал свои жизни во время событий двадцатилетней давности на улицах Москвы».

Об этом она заявила на открытии мероприятий в честь 20-летия независимости Эстонии, пишет Би-Би-Си.

Эргма попросила собравшихся склонить головы в память о погибших и поблагодарила всех людей, боровшихся за независимость страны.

Распад СССР она назвала «освобождением многих народов» и заявила, что признает роль Бориса Ельцина «в крушении империи зла».

Как сообщал «Главред», Горбачев назвал ГКЧПистов идиотами и заявил, что СССР можно было сохранить.

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев по-прежнему считает, что распад СССР в том варианте, в каком он произошел, был вовсе не неизбежен.

По его словам, организаторы путча поступили вопреки здравому смыслу, попытавшись организовать в августе 1991 года государственный переворот: в стране должны были свершиться существенные перемены, но реформаторским путем.