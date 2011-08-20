Баррозу: Украина и ЕС подпишут новое амбициозное соглашение об ассоциации

{1-}

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Европейский Союз намерен по-прежнему поддерживать реформаторские усилия правительства Украины и ее граждан. Успехи в политике и экономике страны, достигнутые за 20 лет независимости, будут зафиксированы в новом амбициозном Соглашении об ассоциации, включающей углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, говорится в статье, опубликованной в «Зеркале недели. Украина».

По словам Баррозу, в Соглашении «будут модернизированы в соответствии с современными требованиями имеющиеся между Украиной и ЕС контрактные отношения».

Со своей стороны Евросоюз просит Украину «подтвердить приверженность основным ценностям, которых обязаны придерживаться все государства-члены ЕС», — соблюдение прав человека, демократия и основные свободы, верховенство права и свобода слова.

«Я считаю себя другом Украины и горжусь этим и, пользуясь особым случаем, хотел бы передать свои поздравления и наилучшие пожелания… Двадцатую годовщину независимости можно отпраздновать по-разному. Но лучше всего, если в этот юбилейный год Украина предпримет решительные шаги для собственной консолидации как современной и успешной державы и если в этом году можно будет говорить о ее реальном сближении с Европейским Союзом», — резюмировал глава Еврокомиссии.

В свою очередь, как сообщал ранее «Главред», Янукович обещает сделать все для введения безвизового режима с ЕС. Президент Украины Виктор Янукович уверил, что руководство государства сделает все, чтобы добиться введения безвизового режима со странами Европейского союза.