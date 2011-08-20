Ливийские повстанцы контролируют главный нефтяной узел страны

Ливийские повстанцы заявили, что полностью захватили стратегический порт Марса-эль-Брега, который неоднократно менял хозяев во время 6-месячной гражданской войны, сообщает Associated Press.
Полковник Ахмед Бани военный представитель повстанцев заявил, что повстанцы получили контроль над промышленными районами Бреги в субботу после того, как еще на прошлой неделе захватил жилые районы.
Захват Бреги является важным стимулом для повстанцев: именно здесь находятся главные нефтяные запасы страны.
«Мы освободили Брегу и она находится под нашим контролем, - рассказал Бани. - Наши бойцы контролируют нефтеперерабатывающие заводы».
В столкновениях с силами Муаммара Каддафи были убиты двое боевиков, еще 15 повстанцев получили ранения.
В столице Ливии Триполи никак не прокомментировали заявление повстанцев.
Недавно ливийские повстанцы взяли стратегически важный город Эз-Завия в 50 километрах на запад от Триполи.
Как сообщал ранее «Главред» в Ливии обострились бои за города Злитен и Бир-Ганем. Оба города имеют стратегическое значение для продвижения повстанцев к Триполи. В то время как повстанцы вели обстрел позиций правительственных сил у восточных окраин Злитена, город Бир-Ганем в 80 км от столицы несколько раз переходил из рук в руки.