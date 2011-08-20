Жизель Бундхен и Том Брэди с $76 милл возглавили рейтинг самых богатых пар

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Журнал Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг знаменитых пар с самым большим совместным доходом.

Первое место в рейтинге самых богатых пар заняли Жизель Бундхен и Том Брэди (Tom Brady). Модель и ее муж, игрок в американский футбол, за год совместно заработали 76 миллионов долларов. Вклад Бундхен в семейный бюджет составил 45 миллионов долларов, пишет Лента.ру.

Вторыми в рейтинге 2011 года разместились певица Бейонсе Ноулз и ее муж, рэпер Jay-Z (настоящее имя - Шон Кори Картер). Пара за год заработала 71 миллион долларов, причем доходы распределились практически поровну - Jay-Z опередил супругу лишь на миллион долларов.

Самая знаменитая пара Голливуда - Брэд Питт и Анджелина Джоли - совместно заработали за год 50 миллионов долларов и занимают третье место. Более половины совокупного дохода - 30 миллионов долларов - обеспечила Джоли.

На четвертом месте в рейтинге самых богатых пар знаменитостей расположились футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией. Совместный доход семьи Бекхэмов Forbes оценил в 45 миллионов долларов, из которых 40 миллионов заработал Дэвид, и лишь пять миллионов - Виктория, переквалифицировавшаяся из певиц в модельеры.

Замыкают пятерку знаменитых пар с самыми большими доходами исполнители главных ролей в киносаге «Сумерки» - Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. Актеры, по подсчетам Forbes, заработали за год по 20 миллионов долларов каждый.