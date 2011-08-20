Мэр Берлина просит жителей поймать поджигателей машин (ВИДЕО)

Мэр Берлина Клаус Воверайт призвал жителей помочь полиции и властям в расследовании поджогов автомобилей, которые продолжаются в Берлине уже несколько ночей., сообщает канал «24».

В частности в ночь на пятницу были сожжены 11 машин, при этом повреждения получили еще 7 автомобилей, припаркованных рядом. Еще две попытки поджога оказались неудачными. Всего за последнюю неделю в Берлине в результате поджогов были уничтожены или испорчены почти 70 автомобилей, с начала года же это количество составляет 250 машин.

За информацию, которая поможет поймать поджигателей, власти обещают вознаграждение в 5 тысяч евро. Сначала подозрение пало на левых экстремистов. Однако впоследствии полиция заявила, что никаких свидетельств причастности ультралевых к поджогам нет. Не исключено, что поджоги сначала имели политическую подоплеку, а уже потом были подхвачены обычными хулиганами.

Как сообщал ранее «Главред», в Берлине за трое суток сожгли более 40 авто класса «люкс». Чрезвычайные меры, предпринятые столичной полицией не дают результатов.

Видео канал "24"