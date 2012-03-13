Грубо использованный Тарас Шевченко

Очередной день рождения Тараса Шевченко, который Украина отметила на прошлой неделе, навеял грустные мысли. Похоже, все мы, от ученика средней школы и студента до самых высших руководителей государства, от власти до оппозиции, так и не поняли, кем был для украинской нации поэт, и что его произведения несут в себе. А одно лишь это понимание могло бы помочь решить сразу несколько проблем.



9 марта Шевченко был в центре всеобщего внимания, но как-то все было слишком уж поверхностно. И день рождения Тараса Григорьевича послужил, как всегда, целям отдельных политсил. Такое использование имени поэта, разумеется, неудивительно. Жаль только, что когда на разных официальных уровнях вспоминают Шевченко, то трактуют его личность почти всегда очень однобоко.



Вернемся на несколько дней назад и вспомним, что же говорили о Шевченко в торжественную дату. Президент Виктор Янукович пообещал организовать год Кобзаря во всем мире и презентовать всей планете великого украинца. Сама по себе идея хорошая, но только до стадии реализации. А теперь представьте себе. Поставят где-нибудь в Канаде (США, Европе, Африке, Новой Зеландии, добавьте нужную страну) очередной памятник Тарасу Григорьевичу. Порадуется диаспора, и на этом презентация закончится. Будут, конечно, иногда цветы приносить. Вот только диаспоре поэта презентовать не нужно, она и так его знает. А местные жители, которым адресуется послание в виде памятника, будут проходить мимо него, в лучшем случае, недоуменно пожимая плечами. А скорее всего, вообще его не заметят. Тот же эффект будут иметь презентации в библиотеках, выставки и прочее. Слишком мало в мире знают об Украине и недостаточно уважают нас для того, чтобы обращать внимание на наших гениев.





Кстати, мог бы популяризировать Шевченко Николай Азаров, который красноречиво назвал его идеи бессмертными. Но, не удосужился прочесть хотя бы несколько строк великого автора. А мог бы получиться, как минимум, очередной Интернет-хит…



Но это все власть, которую ругать в нашем обществе как-то даже принято. А вот наша оппозиция отреагировала на день рождения Кобзаря еще более шаблонно и плоско, совсем уж подчинив памятную дату своим интересам. Яценюк, Турчинов, Тягныбок и другие оппозиционеры пришли к памятнику Шевченко в Киеве, создалось впечатление, поговорить исключительно о своем объединении. Если у кого-то хватило сил проследить за речами до конца митинга, то он уже сам начинал думать, что Тарас Григорьевич только и писал свои произведения для того, чтобы в 2012 году противники власти, взявшие на себя смелость репрезентовать всю Украину, объединились и получили за это много голосов от благодарного народа.





Почему так получается? Проблема, кажется, в том, что в нашей стране до сих пор доминирует школьно-советская трактовка образа и творчества Тараса Шевченко, которую так легко использовать в чьих-то частных интересах. Поэт до сих пор остается старым дедушкой в шапке, оплакивающим проблемы народа. И все! Оригинальный стиль, своеобразный символизм, красочность образов и прочее остаются за кадром. А такой Шевченко, не совсем правильный, не дает ни узнать его в миру, ни, в конечном итоге, не проникает в сердца украинцев так, как мог бы.



Никто сегодня (кроме отдельных ученых, философов и прочих интеллектуалов, книги которых читало абсолютное меньшинство украинцев) не хочет ни думать, ни говорить о настоящем Шевченко. Например, за всем шумом о гениальности поэта, его значении, призывам к объединению, заботе о народе и так далее, совершенно теряется главный смысл его творчества. А заключается он в том, что это именно Шевченко, и никто иной, сделал украинцев такими, какими они есть по самосознанию. Именно он вспомнил начало собственно украинской истории и перевел казаков, гетманов, гайдамаков, кобзарей и прочих исключительно украинских персонажей из лубочно-шароварных картинок в разряд национальных символов. Вот только мы, современные, обряжая его в кожух, и самого поэта сводим до уровня той же шароварной культуры, и его образы становятся плоскими и неинтересными.



А еще Шевченко очень неудобен, и в этом тоже суть его творчества. В одном только «Кобзаре» очень много крови, неестественных, часто извращенных, отношений, слез, надрывного страдания и прочих сильных и резких негативных эмоций. Это неизбежно, ведь пишет он об Украине, когда-то пережившей славные (пусть и непродолжительные), времена, а к его времени почти все утратившей, живущей в неправильном и извращенном состоянии. А вот наши школа, государство и прочие структуры все время пытаются сделать поэта удобным для всех. И большой смысл его творчества теряется. Но, ведь, правда же, легче рассказывать о творческих стонах, нежели вскрыть пласты глубоких ужасающих страданий. Вот только не каждый в силах этого Шевченко будет выдержать.



И, наконец, самое главное. Выше уже упоминалось о туманных перспективах года Шевченко во всем мире и о том, что вряд ли благодаря этому «спецгоду» о нашем поэте узнают многие за пределами Украины. Может быть, проблема в том, что, прежде, чем заявлять о себе в мире, нужно самим себя узнать получше? Творчество Шевченко – именно такой, очень важный инструмент самопознания. Вот, только нет уверенности в том, что мы когда-либо отойдем от плакатности в понимании одного из самых больших явлений нашей культуры. Зачем, если и так удобно? Ведь использовать кого-то намного легче, чем попытаться понять во всей полноте.

фото: president.gov.ua, Главред