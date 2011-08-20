БЮТовцы уверены, что Тимошенко отравили крысиным ядом

{1-} Депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Александр Бригинец заявляет, что экс-премьера Юлию Тимошенко отравили.

«Эксперты говорят, что все симптомы отравления зоокумарин — веществом, которым травят крыс», — написал он на своей странице в Facebook, пишет «Зеркало недели».

«Тимошенко дали пообщаться с врачом, но не дали сдать анализ крови. Такой анализ позволил бы точное понимание того, чем ее отравили. Сейчас мы осознали, что ее травят и пытаются это скрыть», — утверждает «бютовец».

«Власть не понимает, что мертвые герои еще опаснее, чем живые», — подчеркнул Бригинец.

Напомним, что на заседании суда в четверг стало известно, что состояние здоровья Тимошенко резко ухудшилось. Экс-премьер просила допустить к ней ее врача, однако, суд не дал такого согласия. Судья объявил перерыв в заседании до понедельника.

В то же время, Тимошенко отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Министерства здравоохранения Украины.