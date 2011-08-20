Ким Чен Ира привела в Россию газовая труба

{1-} В субботу, 20 августа, впервые за последние 10 лет Северокорейский лидер Ким Чен Ир прибыл в Россию. На вторник запланирована его встреча с президентом Дмитрием Медведевым.

В последний раз Ким Чен Ир посещал российский Дальний Восток в августе 2002 года.

Согласно российским СМИ, речь на переговорах пойдет об условиях возвращения Пхеньяна за стол переговоров по северокорейской ядерной программе.

Северная Корея также обсуждает с российским газовым монополистом «Газпромом» возможность проведения газопровода по территории КНДР в Южную Корею.

В июле Пхеньян посетила делегация «Газпрома».

Как информирует корреспондент издания в Сеуле, строительство газопровода имело бы далеко идущие политические и экономические последствия, потенциально открывая для КНДР доступ к контролю над важным элементом энергоснабжения Южной Кореи.

Южнокорейское информационное агентство Йонхап сообщило, что Ким Чен Ир посетит плотину к северу от Владивостока, а переговоры с Дмитрием Медведевым пройдут во вторник.

Газета «Известия» со ссылкой на источник в президентской администрации также писала, что переговоры состоятся 23 августа в столице Бурятии Улан-Удэ.

Йонхап со ссылкой на неназванных чиновников передает, что северокорейский лидер встретится и с российским премьер-министром Владимиром Путиным.

В пятницу Москва объявила об отправке в Пхеньян 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи жителям КНДР, страдающим от экономической разрухи и нехватки продовольствия.

Напомним, в этом году лидер Северной Кореи Ким Чен Ир побывал с недельным визитом в Китае.

По материалам Би-Би-Си.