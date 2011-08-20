В Нью-Йорке представлен фильм об Анне Политковской

{1-} При полном аншлаге прошла накануне в Нью-Йорке премьера документальной ленты режиссера Марины Голодовской и шведского журналиста Малкольма Дикселиус о журналистке Анне Политковской «Горький вкус свободы», пишут РИА «Новости».

Международная ассоциация документалистов уже оформляет процедуру выдвижения этой полуторачасовой ленты на «Оскар», сказала автор, когда в зале стихли аплодисменты и включили свет.

Фильм «Горький вкус свободы» - не о политике, и режиссер не затрагивала темы о возможной причастности каких-то чиновников к убийству.

«Есть люди с толстой кожей, есть люди с тонкой кожей. Анна Политковская вообще была без кожи. Она однажды уехала на войну в Чечню и никогда оттуда не вернулась», - сказала Голдовская после премьеры.

Марина знала семью Политковских почти тридцать лет, и почти столько же длились съемки фильма, запечатлевшие и историю распавшейся семьи, и романтизм перестройки, и трагизм крушения СССР, и многотысячные политические митинги, и драки в очередях.

«Для кого я создавала этот фильм? В первую очередь для россиян. Они как никто другой могут понять душу этой женщины. Я хотела тронуть сердца людей в наш век циничного прагматизма», - сказала Голдовская публике после премьеры.