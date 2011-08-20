Русская церковь предлагает дать скинхедам «путевку в жизнь»

Протоиерей Русской православной церкви, глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин предлагает решать проблему экстремизма путем предоставления мигрантам легальной работы и приобщения их к русской культуре, а скинхедам дать возможность «легально противостоять преступности и безнравственности», которая выведет их «из поля деятельности экстремистской организации», дать им «путевку в жизнь», пишут РИА «Новости»

{1-}

«Дать нелегальным мигрантам легальную работу и возможность приобщиться к российской культуре – значит решить проблему с одной стороны. Дать скинхедам шанс на то, чтобы легально противостоять преступности и безнравственности – значит вывести этих молодых людей из поля деятельности экстремистской организации, обеспечить им реальную путевку в жизнь и решить проблему с другой стороны», – заявил Чаплин в пятницу на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в России.

«Нужна стратегическая профилактика, – продолжил Чаплин, – она невозможна без того, чтобы дать молодым людям настоящее дело, в том числе связанное с противостоянием тем порокам и преступлениям, которые оскверняют жизнь нашего общества».