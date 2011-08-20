«Соколы России»сократили программу полетов на МАКСе из-за плохой погоды

{1-}Российская пилотажная группа «Соколы России» в субботу отказалась от выполнения некоторых элементов высшего пилотажа на авиасалоне МАКС-2011 из-за непогоды, сообщил журналистам ведущий пилотажной группы полковник Александр Гостев, сообщает РИА «Новости».

«При выходе на аэродром мы оценили обстановку, у нас есть несколько полетных заданий, поэтому мы отработали сегодня летную программу специально с учетом непогоды. В частности, не было воздушного боя по причине плохой видимости. Для этого нам была нужна видимость порядка 4-5 километров в небе», - сказал Гостев.

Он пояснил, что также учитывалась облачность в небе - нижний край облаков был на уровне 1,2 тысячи метров, для выполнения некоторых элементов высшего пилотажа летчикам необходима высота в 1,8 тысячи метров.

«Даже не осадки внесли коррективы в программу, а облачность», - подчеркнул он.

Гостев сказал, что в предыдущие дни на своих выступлениях на МАКС-2011 пилотажная группа «Соколы России» представляла полную программу, в том числе с элементами воздушного боя, а в воскресенье при хорошей погоде программа полетов будет выполнена в полном объеме.

Напомним, эта выставка проходит раз в два года и отличается от других ведущих авиафорумов мира красочной и насыщенной летной программой.

В первый день работы МАКС-2011, 16 августа, в летной программе участвовали пилоты из Украины, США и Франции на самолетах Ан-158 и F-15.