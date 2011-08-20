Карпачева принимает меры по защите Тимошенко

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По поручению Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой в субботу, 20 августа, состоялась встреча представителей омбудсмена, включая профессионального врача с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Как передает пресс-служба Карпачевой, встреча прошла в камере Киевского следственного изолятора, где содержится Тимошенко и длилась почти 40 мин.

«Юлия Тимошенко настаивала на том, чтобы ее обследовали личный врач и медсестра независимо от того, где это будет происходить – в зале суда или следственном изоляторе. По словам Юлии Тимошенко, ей нужен незамедлительный анализ крови, который даст возможность установить причину ухудшения здоровья, ведь в случае обследования провластными врачами возникает риск предания огласке диагноза», – сообщает пресс-служба омбудсмена.

Кроме того, во время встречи экс-премьер заявила, что не собирается использовать результаты медицинского обследования как аргумент для изменения меры пресечения, а применит исключительно для своевременного и квалифицированного лечения.

Карпачева считает, что, в соответствии с Законом о защите персональных данных, Тимошенко имеет право на неразглашение информации о состоянии своего здоровья. «Любой заключенный, лишенный свободы, тем не менее, не лишен других человеческих прав, в том числе права на встречу с врачом, которому доверяет», – констатирует омбудсмен.

Кроме того, она направила письмо председательствующему в «газовом деле» судье Печерского районного суда города Киева Родиону Кирееву с просьбой предоставить разрешение на медицинское обследование экс-премьера ее личным врачом, поскольку согласно ст.284 Гражданского кодекса Украины «каждый имеет право на выбор врача». Если судом не будет найдены основания для удовлетворения этого ходатайства, омбудсман предлагает включить личного врача Тимошенко на паритетных началах в состав комиссии Министерства здравоохранения Украины во главе с заместителем Министра Раисой Моисеенко.

По данным Н.Карпачевой, 20 августа комиссия Министерства здравоохранения Украины повторно посетила Киевский следственный изолятор с целью выяснения обстоятельств, связанных с ухудшением самочувствия Ю.Тимошенко, однако она вновь отказалась от медицинского обследования специалистами Минздрава.

"Производство Уполномоченного по правам человека по этому делу продолжается", - сообщает пресс-служба.