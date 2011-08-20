США не пожертвуют Украиной ради Москвы

Первый посол США в Украине Роман Попадюк уверен, что Соединенные Штаты не станут жертвовать интересами Украины ради развития отношений с Россией.

«США поддерживают нормальные отношения и с Россией, но мы не собираемся жертвовать Украиной ради развития связей с Москвой», — сказал он в интервью Deutsche Welle.

При этом экс-посол отметил, что несмотря на ограниченность ресурсов влияния, США очень заинтересованы в сохранении украинской государственности. «Мы считаем, что эта страна является центром стабильности в регионе и может стать примером для своих соседей», — отметил он.

Отвечая на вопрос, чем отличается политика администрации Барака Обамы в отношении Украины от линии экс-президента Буша, Попадюк сказал: «Единственное отличие касается вопроса вступления в НАТО. Администрация Буша прилагала серьезные усилия для того, чтобы Украина и Грузия стали членами Альянса. Администрация Обамы ведет себя гораздо сдержаннее».

Однако, по его убеждению, вопрос вступления в НАТО во многом связан с позицией самой Украины. «Когда к власти пришел Президент Янукович, он заявил, что членство в НАТО больше не является целью Киева. Не исключено, это был мудрый шаг с его стороны, потому что вопрос вступления в альянс был серьезным раздражителем в украинско-российских отношениях», — считает дипломат.

Напомним, первый посол США на Украине, американец с украинскими корнями, Роман Попадюк родился в Австрии в 1950 году. В 1988 году Рональд Рейган назначил его своим помощником и заместителем пресс-секретаря президента по международным вопросам. Эту же должность он занимал и при Джордже Буше-старшем. В 1992 году Р.Попадюк стал первым послом Соединенных Штатов в Украине, ныне он возглавляет фонд президентской библиотеки имени Буша в Техасе