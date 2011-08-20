Состояние Тимошенко ухудшается

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Состояние здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко ухудшается.

Об этом заявила ее пресс-секретарь Марина Сорока, сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

«Юлия Тимошенко настаивает, чтобы врач, которому она доверяет, срочно ее осмотрел и сделал анализ крови. Это крайне необходимо, чтобы узнать о причинах появления очень странных симптомов», – сказала она.

Сорока отметила, что если в ближайшие часы этого врача не допустят к Тимошенко, «это будет подтверждением того, что власть что-то скрывает, а болезнь Юлии Тимошенко не случайна».

Пресс-секретарь отметила, что власть почему-то продолжает игнорировать заявления Тимошенко о необходимости срочного медицинского осмотра тем врачом, которому она доверяет, а также до сих пор нет ответа судьи Родиона Киреева и власти на письмо омбудсмена по этому поводу.

«Юлии Владимировне хватает того, что государство уже назначило следователей и судью, которые вместе фальсифицируют дело. Поэтому она хочет, чтобы именно врач, которому она доверяет, предоставил ей объективную информацию о причинах ухудшения ее здоровья», – добавила она.