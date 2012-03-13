Как в Раде боролись с "тушками" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Во вторник, 13 марта, народные избранники поработали достаточно плодотворно.

Первым делом приняли присягу народные депутаты Борис Билаш (фракция Партии регионов) и Евгений Талышев (фракция «Наша Украина-Народная самооборона»), которых Центризбирком зарегистрировал вместо Алексея Лелюка и Владислава Каськива.

Затем Верховная Рада приняла доработанный Таможенный кодекс Украины с предложениями Президента Виктора Януковича. Ранее «Главред» сообщал, что Янукович ветировал Таможенный кодекс, утвержденный Радой 3 ноября 2011 года, предложив отсрочить вступление в силу новой редакции документа на год – до 1 января 2013 года – и внести изменения в ряд статей.

Парламент также включила в повестку дня текущей 10-й сессии проекты постановлений №10055 и 10078 о выполнении рекомендаций резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине от 26 января. За это проголосовали 410 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Спикер Владимир Литвин поручил профильному парламентскому комитету подготовить проекты к рассмотрению. Как сообщалось, ПАСЕ призвала Президента Украины рассмотреть все возможные средства, чтобы освободить экс-премьера Юлию Тимошенко и других членов бывшего правительства, а также позволить им участвовать в предстоящих парламентских выборах. Ассамблея также призвала украинские власти «быстро изменить» две статьи Уголовного кодекса, по которым была осуждена Тимошенко, в соответствии со стандартами Совета Европы и «снять обвинения с бывших должностных лиц правительства».

В то время как большинство депутатов вдохновенно трудились на законотворческой ниве…

…в очередной раз попытался эпатировать коллег и журналистов Олег Ляшко. Он принес в Верховную Раду несколько плакатов с изображением тушки курицы и надписью «Тушкам вход запрещен».

Ляшко повесил картинку на дверях парламента, а во время заседания Рады поднимал над головой и показывал депутатам и журналистам. Потом поднес к спикеру Владимиру Литвину.

«Продажные «тушки» в отечественном парламенте - стыд и позор! Такого нельзя представить ни в одной другой стране Европы. Именно благодаря тушкам преступный режим Януковича получил большинство в парламенте, а Азаров стал премьер-министром. Дохлые куры украинского парламентаризма прислуживают организованно-преступному формированию «Партия регионов», - заявил Ляшко.

Протестовать под Раду пришла корова Ляшко (ФОТО.ВИДЕО)

«Тушек» в парламент, по словам нардепа, некогда, к слову, исключенного из фракции БЮТ, привелиБЮТ и НУ-НС. «Они, обманывая своих избирателей, брали в список практически любого, кто давал бабло. Сегодня несчастная Юля сидит в тюрьме, а «бютовцы» за спиной снова продают места в списке!», - добавил Ляшко.

Перед самым обеденным перерывом депутаты от фракции БЮТ заблокировали трибуну парламента с криками «Банду – геть». Это стало реакцией на попытку Владимира Литвина поставить в повестку дня изменения в законы по реформированию нефтегазового комплекса. Однако блокаду быстро сняли: как говорится, война - войной, а обед по расписанию…