Украина готова войти в зону свободной торговли СНГ

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Украина, исходя из соображений политической целесообразности, может подписать новый договор о зоне свободной торговли СНГ уже на очередном заседании глав правительств Содружества 18 октября даже при условии недостижения договоренностей относительно условий договора с Таджикистаном и Узбекистаном.

Такую позицию правительство Украины заняло по итогам очередного заседания рабочей группы по согласованию окончательного проекта договора о ЗСТ 4-5 августа 2011 года в г. Москве.

В соответствующем правительственном документе, текст которого есть в распоряжении УНИАН, объясняется, что Таджикистан настаивает на введении импортных пошлин, которые ранее не применялись во взаимной торговле со странами СНГ, а Узбекистан настаивает на учете в проекте Договора всех замечаний, высказанных им ранее в части одномоментной отмены всех исключений из режима свободной торговли, отказа от использования положений Соглашений ВТО по некоторым вопросам.

В этой связи правительство Украины отмечает ненастойчивую позицию российской стороны, которая председательствует на заседаниях рабочей группы, относительно решения этих вопросов.

Предполагается, что в ближайшее время первый заместитель главы правительства РФ Игорь Шувалов проведет соответствующие телефонные разговоры по урегулированию имеющихся проблемных вопросов относительно положений проекта договора с главами правительств Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, уполномоченный правительством Украины по сотрудничеству с СНГ Валерий Мунтиян еще в мае отмечал, что Украина добилась для себя максимально выгодных условий в договоре о зоне свободной торговли СНГ, и была готова подписать документ 19 мая на заседании глав правительств стран–участниц Содружества. Однако в то время, из-за позиции Узбекистана и Таджикистана документ на подписание не выносился.