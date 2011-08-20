Турция бомбит курдов на севере Ирака

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Турецкая авиация продолжает наносить авиаудары по базам курдских боевиков на севере Ирака, сообщает Генштаб турецких вооруженных сил.

В то же время ни турецкая, ни иракская сторона не раскрывают размеров нанесенного. Также неизвестно, есть ли погибшие и раненые, передают Еuronews.

Напомним, это уже вторая военная операция турецкой армии после убийства боевиками девяти турецких солдат в провинции Хаккари 17 августа.

В последнее время нападения курдских повстанцев заметно участились. В июле от их рук погибли 13 турецких военных. Президент Турции Абдулла Гюль заявил, что власти приступят к борьбе с терроризмом не дожидаясь окончания рамадана. С тех пор, как в 1984 году РПК начала вооружённую борьбу за предоставление курдам автономии, в конфликте погибли более 40 000 человек.

Как ранее сообщал Главред, рабочая партия Курдистана, признанная террористической организацией в Турции, ЕС и США, на протяжении 26 лет ведет борьбу против турецкого правительства, требуя создать на востоке Турции курдскую автономию.