Украинский тральщик посетил Турцию в рамках активации BLACKSEAFOR

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Морской тральщик «Черкассы» украинских ВМС, участвующий в маневрах Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR, прибыл в турецкий порт Трабзон.

Планом пребывания в турецком порту предусмотрены протокольные встречи командиров пяти кораблей флотов причерноморских стран (по одному от каждой страны, за исключением Грузии) с руководством города и командованием военно-морской базы. Между тем корабельные экипажи будут готовиться к следующему этапу работы в море, сообщает пресс-служба командования украинского флота.

Накануне, при переходе из Новороссийска в Трабзон, экипажи кораблей–участников Сил Черного моря провели учения по мониторингу гражданского судоходства, по перехвату и досмотру условного судна-нарушителя, по организации противовоздушной обороны соединения, по передаче грузов на ходу, по плаванию в ордерах, а также буксировке поврежденного судна.

Очередная трехнедельная активация BLACKSEAFOR завершится 29 августа в Варне, после чего украинский тральщик вернется в Севастополь.

Напомним, Силы Черного моря (BLACKSEAFOR) были созданы 10 лет назад для осуществления поисково-спасательных и гуманитарных операций в регионе. Ежегодно командование BLACKSEAFOR на ротационной основе переходит от одной страны Причерноморья к другой. Неделю назад, во время официальной церемонии в Новороссийске командующие флотов 6 причерноморских стран подписали протокол, согласно которому до августа 2012 года Силами Черного моря будет командовать Российская Федерация.