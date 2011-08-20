Акимова назвала 7 главных задач государства

20 августа 2011, 20:53

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Первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина Акимова назвала главные задачи государства по осуществлению реформ в Украине. По ее мнению это отмена уравниловка в пенсиях, введение экономически и социально обоснованных тарифов ЖКХ, создание системы первичной и экстренной медпомощи, запуск рынка земли, дерегуляция и стимулирование предпринимательской инициативы, ускорение приватизации, диверсификация импорта энергоносителей и подготовка этого сектора к приватизации для привлечения инвестиций.

В интервью ZN.UA Акимова назвала семь первоочередных реформ для государства и конкретные задачи по их осуществлению:

«Первая — реформа системы социальной поддержки через внедрение механизма предоставления льгот и пособий в зависимости от уровня доходов граждан; системы экономически и социально обоснованных нормативов потребления жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг; системы мониторинга и оценивания программ социальной поддержки.

Вторая — реформа системы пенсионного страхования. Размер пенсий должен рассчитываться в зависимости от заработка и страхового стажа. Будет отменена уравниловка в пенсиях путем установления четкой зависимости размера пенсии от времени выхода на пенсию. Внедрение второго (накопительного) уровня обязательного пенсионного страхования обеспечит дополнительные поступления будущим пенсионерам и их достойную старость.

Третья — реформа медицинского обслуживания для обеспечения населения доступной и качественной медпомощью. Планируется создание центров первичной медпомощи (с разветвленной сетью амбулаторий семейной медицины и госпитальных округов с учетом реальной потребности населения в специализированной медпомощи), обеспечение возможности свободного выбора пациентом врача первичного звена. Будет создана общегосударственная система экстренной медпомощи, обеспечена подготовка медицинских кадров по наиболее дефицитным специальностям, прежде всего семейных врачей по госзаказу.

Четвертая — реформа энергетического сектора. В частности, это вопрос диверсификации импорта энергоносителей, подготовки этого сектора к приватизации для привлечения инвестиций. Необходимо завершить переход к экономически обоснованному уровню тарифов на энергоносители, являющийся объективным и неизбежным (параллельно с введением соответствующих компенсаторов для социально уязвимых групп населения).

Пятая — земельная реформа. Основной задачей является запуск в ближайшие годы полноценного рынка земли и одновременно создание надежных правовых гарантий использования земли по прямому назначению. Должна быть сформирована законодательная база земельной реформы, реализация которой позволит привлечь ипотечные кредитные ресурсы для модернизации аграрного сектора.

Шестая — дерегуляция, стимулирование предпринимательской инициативы. Продолжится работа по упрощению открытия, ведения, закрытия бизнеса, упрощению порядка получения лицензий и разрешительных документов, усилению ответственности должностных лиц за нарушения разрешительного законодательства, усовершенствованию системы государственного надзора и контроля в сфере хозяйственной деятельности. Предполагается также законодательно урегулировать вопрос предоставления административных услуг.

Седьмая — это ускорение приватизации. Необходимо обновить законодательную базу, прежде всего, завершить подготовку и утвердить Государственную программу приватизации, внести необходимые изменения в приватизационное законодательство. Приватизация предприятий ключевых секторов должна происходить на основании утвержденных программ их развития. Будут применяться особые подходы к приватизации градообразующих предприятий. Определение особенностей приватизации таких предприятий предотвратит негативные социальные последствия их реформирования».

Фото ZN.UA

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