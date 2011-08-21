Бютовцы не боятся сноса палаточного городка под Печерским судом

Никаких юридических оснований для демонтажа установленного возле Печерского райсуда Киева сторонниками бывшего премьера Юлии Тимошенко палаточного городка пока нет, заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Юрий Одарченко, сообщает УНИАН.

В настоящее время в акции в поддержку Тимошенко принимают участие около 300 сторонников экс-премьера, в соседней акции их оппонентов, организованной «Общевоинским союзом Украины», - около 130 человек.

На территории палаточного городка продолжают дежурить народные депутаты от «БЮТ- Батьківщини».

Как отметили участники акции сторонников главы партии «Батьківщина», они не боятся возможного демонтажа их палаточного городка возле Печерского райсуда в связи с мероприятиями, которые будут проходить в центре столицы по случаю Дня Независимости.

Комментируя информацию о возможном сносе палаточного городка, Одарченко отметил, что сейчас для этого нет никаких юридических оснований.

В свою очередь народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Андрей Павловский надеется, что никто не решится разгонять палаточный городок. Хотя при этом он отметил, что участники акции «постоянно готовы к агрессии власти и неадекватного поведения милиции».

«Если 23-го снесут (палаточный городок – Ред.), то 24-го большее количество людей соберется в парке Шевченко перед памятником Тарасу Григорьевичу, чтобы отметить День независимости без Януковича. Об этом договорилась уже вся оппозиция», - сказал депутат.

Он уверен, что никто из участников акции не боится разгона палаточного городка. «Пострадать за Украину - это честь», - подчеркнул он.