Бесконечная "юлина тысяча"

Тогда одними из самых неутомимых критиков предложений будущего премьера были Виктор Янукович и другие лидеры Партии Регионов: они резонно указывали, что выплата компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР может серьезно подорвать экономические возможности страны, раскрутить инфляционный маховик и является популистским ходом. Кстати, многие предостережения Януковича оправдались, а выплата компенсаций усугубила последствия мирового экономического кризиса для нашей страны.

Казалось бы, нынешний украинский Президент должен был сделать из происходящего недвусмысленные выводы. Но накануне новых выборов он вновь вспоминает об обещании, которое однажды уже привело к плачевным последствиям для украинской экономики. При этом обстановка, в которой обещала Тимошенко, и обстановка, в которой обещает Янукович, просто несравнимы. Тимошенко говорила о тысяче гривен в период бурного потребительского роста - не только в Украине, но и во всей Европе. Банки выдавали товарные и ипотечные кредиты, люди покупали все новые и новые товары - и, казалось, что все последствия увеличения денежной массы будут сглажены этим праздником потребления.

Но с тех пор ситуация - и в стране, и в мире - коренным образом изменилась. Янукович возглавляет страну, правительство которой не знает, найдет ли деньги для выплат зарплат и пенсий: количество сбережений в казне тает с каждым днем, и мы в любой момент можем оказаться перед началом периода государственных задолженностей. Возможностей рассчитываться за энергоносители у Украины уже давно нет, - платит «Газпрому» его же деньгами, все больше и больше утопая в кредитах. Никаких возможностей брать заимствования у Украины тоже нет. Можно долго обсуждать, почему МВФ не хочет сотрудничать с нашей страной, но основная причина должна быть очевидна - нежелание поддерживать деньгами авторитарные тенденции и безответственные шаги. Кстати, обещание выплатить тысячу гривен может стать дополнительным раздражителем для переговоров с фондом, но, конечно, оно принципиально ничего не изменит, денег все равно не дадут.

Откуда на этом фоне взять средства для компенсаций - непраздный вопрос. Правительство и Национальный банк могут сколь угодно долго отчитываться в том, что они изыщут средства. Президент может надеяться, что оставит «тысячу» на счетах сограждан. На самом деле все будет намного проще - деньги для выплаты компенсаций просто напечатают и люди их просто заберут - разумеется, те, кто успеет это сделать до парламентских выборов, потому что после них выплату компенсаций приостановят на неопределенный срок, скорее всего - до 2015 года.

Выплата денег приведет к резкому повышению цен в торговых сетях, которое правительство попытается остановить административными методами. Торговые сети будут отвечать «по-белорусски» - то есть отсутствием товаров на прилавках, в результате может появиться дефицит ряда важных товаров, а когда они вновь появятся, цены на них зафиксируются на куда более высоком уровне. Любой пенсионер, которому посчастливится получить «тысячу Януковича», заплатит государству две. А потом еще может и месяцами ожидать положенной ему пенсии... И это никакой не мрачный прогноз - это просто страницы из любого учебника основ экономики, которые обязан заучить каждый старательный студент.

Впрочем, есть еще и основы политики. Они учат, что за власть нужно бороться, и электорат нужно привлекать на свою сторону - тем более, когда он в тебе и твоей партии разочаровывается. За скобками этой дисциплины остается, однако, ответ на другой вопрос: нужно ли побеждать на руинах?