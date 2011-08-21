ЕС хочет более тесного сотрудничества с гражданским обществом Украины

Европейский Союз хочет иметь больше возможностей для более тесного сотрудничества с гражданским обществом Украины и, как результат этого, для еще большего укрепления отношений и интеграции в ЕС. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, сообщает «Зеркало недели. Украина».

По словам Баррозу, осуществить это ЕС намерен через программу «Восточное партнерство» и Европейскую политику соседства.

«Надеюсь, что в ближайшие годы у меня будет больше возможностей для поездок в Украину, в частности с целью обсуждения с простыми гражданами перспектив Украины как внутри страны, так и с точки зрения ее более тесной интеграции с ЕС», — пишет еврокомиссар.

Напомним, ранее Баррозу заявил, что благодаря усилиям Украины за 20 лет независимости вскоре с ЕС будет подписано «новое амбициозное Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли».

Со своей стороны, отмечает глава Еврокомиссии, Украине еще придется поработать и подтвердить приверженность основным ценностям, которых обязаны придерживаться все государства-члены ЕС, — соблюдение прав человека, демократии и основных свобод, верховенства права и свободы слова.