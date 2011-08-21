В ливийской столице идут бои

Поздно вечером в суботу, 20 августа, на севере и востоке ливийской столице Триполи раздались стрельба и взрывы. Это мало походило на бесцельную стрельбу в воздух, которая случается в городе довольно часто, а напоминало звуки боя, сообщает Би-би-си.

Местные жители сообщали о вооруженных столкновениях между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи. Вскоре после полуночи перестрелка стала стихать.

Представители режима и оппозиции выступают с противоречивыми заявлениями. Так, министр информации режима Каддафи Муса Ибрагим сказал в телеэфире, что в город проникли «мелкие группы» бойцов оппозиции, но теперь «безопасность восстановлена». Он заверил, что «Муаммар Каддафи остается вождем ливийского народа» и что «тысячи людей готовы защищать Триполи».

Несколько позднее по радио прозвучало выступление самого Каддафи, который назвал своих противников «крысами» и призвал сограждан «двинуться миллионами и освободить города», контролируемые оппозицией.

В последние недели в Триполи по ночам появляется все больше блок-постов. Мужчин и женщин учат обращаться с оружием. По оценкам наблюдателей, время работает на оппозицию. Теперь она намного лучше вооружена, тогда как правительственные войска слабеют под авиаударами НАТО.