Турчинов предлагает игнорировать Шустера и Киселева

{1-} Первый зампредседателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов считает, что оппозиция должна игнорировать политические ток-шоу на «Интере» и «Первом национальном», сообщает «Украинская правда».

По мнению Турчинова, которое он изложил в эфире радио «Свобода», политические ток-шоу «полностью отредактированы и режиссура также не принадлежит ведущему, представляющему эти программы. Это уже фактически технологии пропаганды, которые отрабатывает администрация президента».

«В первую очередь это касается канала «Интер». В то же время уже можно прогнозировать и Первый национальный», - уточнил политик.

«Если будет решение Комитета сопротивления диктатуре игнорировать это шоу (кстати, я считаю, что это правильное решение), безусловно, ходить я не буду», - отметил Турчинов.

«В случае, когда все оппозиционные политические силы примут решение, что в связи с ограничением свободы слова в Украине игнорировать такие шоу, то полностью поддерживаю такое», - добавил он.

Фото радио «Свобода»