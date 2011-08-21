В Харькове развернули самый большой государственный флаг (ФОТО)

Сегодня, 21 августа, в Харькове на площади Свободы был развернут самый большой Государственный Флаг Украины, собщает «Главное».

Организаторами акции были заявлены «Молодые регионы».

До этого самым большим общей по площади флагом считался флаг, сшитый вдовой погибшего шахтера, его размеры были 45 на 30 метров. Но вчера он был порван регионалами.

Как сообщал Главред ранее, по случаю Дня Соборности 22 января вдоль центральной улицы Луганска – Советской - был развернут 50-метровый Государственный флаг Украины.

(ДОПОЛНЕНО)

Еще раньше, 23 августа 2010 года, в Тернополе был развернут самый большой государственный флаг, длина которого составила 9,5 километров. Флаг держали не только ровесники независимости, но и все желающие. Представители Книги рекордов Украины зафиксировали, что тернопольский флаг является крупнейшим в стране. После завершения торжественной церемонии флаг разрезали на 6 тыс. маленьких флажков, которые были переданы школам, больницам и библиотекам Тернополя и области.

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Фото «Главное.ua»