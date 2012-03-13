Шанси на свободу: у Тимошенко - до 7%, у Луценка - до 50%

В Україні продовжують жваво обговорювати долі Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Зокрема, на вирок екс-голови МВС вже подано апеляцію, а колишня прем'єр, за словами тюремників, готова лікуватися лише за кордоном.

"Главред" попросив юристів, ескпертів і політологів дати прогнози щодо вірогідності звільнення VIP-в'язнів. На підставі цього ми вивели коефіцієнт ймовірності їхнього виходу на волю. В більшості випадків коефіцієнти вийшли не надто оптимістичними для Тимошенко та Луценка.

Варто відзначити що чим більша перша цифра у коефіцієнті, тим менші шанси на позитивне завершення справи.

Юристи не вірять ані в українське правосудя, ані у кваліфікацію захисників Тимошенко та Луценка. З їхніх прогнозів можна вивести найпесимістичніший коефіцієнт - 25:1. Він свідчить про те, що шанси на звільнення двох найпопулярніших опозиціонерів мізерні - не більше 4% та грунтується на тому, що немає будь-яких серйозних підстав для позитивного завершення гучних справ.

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Олег Мусієнко, генеральний директор «Української юридичної компанії»:

«Захист і Луценка, і Тимошенко недопрацьовує. В апеляціях він не сказав нічого нового, крім того, що вже було сказано в суді першої інстанції. Розгляд апеляцій, поданих захистом Луценка, приречений, суд їх не задовольнить.

Баганець, незважаючи на свій досвід колишнього працівника прокуратури, дуже пихатий, але він не дивиться на фактичні обставини справи. Все необхідно юридично обґрунтовувати і намагатися уникати політики. Цього не робиться, тому, думаю, ці апеляційні скарги не задовольнять.

Раніше я радив Тимошенко, але вона не послухала, тепер кажу Луценкові: потрібно негайно змінити захисника для того, щоб в апеляції з’явилося щось нове. Існує така практика, коли в апеляційному провадженні бере участь адвокат, який не був присутній під час розгляду справи в суді першої інстанції. Зміна захисту на цій стадії є дуже дієвим заходом. Інакше всі ці апеляції приречені на поразку».

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Тетяна Яблонська, юрист-правозахисник:

«Жодна ворожка не зможе сказати, чим закінчиться справа Луценка. Розгляд справ у наших судах не має нічого спільного з правосуддям, це – кривосуддя. Тому не може бути жодних прогнозів. Тим більше, що влада ніяк не може зрозуміти, що саме відбувається з цією кримінальною справою – справою Луценка, і не бачить того, що відбувається довкола.

До того ж, українськими судами керує відомо яка вулиця. Судова гілка влади у нас незалежна лише умовно, на папері.

Тож передбачити, що вирішать суди та їх керівники, неможливо. Єдине, про що можна з впевненістю сказати: до верховенства права суд не дійде».

Політологи налаштовані трохи оптимістичніше, але, на їхню думку, звільнення Тимошенко та Луценка відбудеться не раніше, ніж після цьогорічних парламентських виборів. З їхніх прогнозів можна вивести коефіцієнт 16:1 (приблизно 6%) не на користь ув'язнених політиків. Порівняно з юристами, коефіцієнт підвищено завдяки додатковому шансу - виборам до ВР, що можуть вплинути на звільнення опозиціонерів.

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Віктор Чумак, директор Українського інституту публічної політики:

«На мій погляд, у Луценка і так вирок нижче мінімального. Тому для перегляду або взагалі скасування вироку повинні працювати не юридичні, а політичні підстави. Хоча справа Луценка «шита білими нитками». І якщо не буде політичної волі, то жодного пом’якшення вироку або звільнення Луценка не можна очікувати взагалі.

Переконаний, що апеляційну справу проведуть дуже швидко, аби встигнути до 17 квітня, коли справу про незаконний арешт Луценка розглядатиме Європейський суд з прав людини. Адже коли вирок набуде чинності, такий факт, як незаконний арешт і порушення прав екс-міністра внутрішніх справ під час арешту, вже не зможе бути предметом оскарження. Тоді можна буде тільки стягнути матеріальне відшкодування на користь Луценка, але вже ніяк не випустити.

Так само, як зараз мінімальні шанси на змінення норм 364 і 365 статей Кримінального кодексу, немає шансів на те, що Апеляційний суд розгляне справу Луценка з правових підстав.

Чи буде Луценко сидіти у в’язниці? Це стане зрозумілим після розгляду справи у касаційних інстанціях та рішення Страсбурзького суду. Тоді може відбутися перегляд справи. Але річ у тім, що тоді вже всі вибори в країні закінчаться».

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Володимир Фесенко, глава правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»:

«Маю великі сумніви щодо того, що Луценка звільнять. Якби його хотіли звільнити, це вже давно б зробили. У справі Луценка вкрай мало юриспруденції і дуже багато навіть не політики, а міжособистісних стосунків. Невипадково сам Луценко говорив, що він постраждав за свій гострий язик. На превеликий жаль, це дуже близько до істини. Але ті люди, які вплинули саме на цей вирок суду, впливають на всю судову систему, і якщо вони засудили Луценка, то навіщо їм зараз його звільняти.

У даному випадку працюватиме політичний чинник: щоб ображений Луценко не взяв участі у виборчій кампанії, не став одним із символічних прапорів «Батьківщини», ніхто його не випустить до виборів. А після виборів, аби зняти напругу в стосунках із Європейським Союзом, цілком може відбутися пом’якшення вироку і Луценка, і Тимошенко».

Думки політиків щодо подальшої долі Юлії Тимошенко та Юрія Луценко дещо розійшлися.

Соратники Луценка й Тимошенко сподіваються на Європу, але не дуже вірять в українське правосуддя. Тому їхній коефіцієнт - 15:1 (приблизно 7%). Трохи оптимізму букмекерам додала можлива допомога Європи.

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Сергій Соболєв, народний депутат України (БЮТ):

«Не думаю, що пом’якшення вироку для Луценка або Тимошенко є адекватним рішенням у даній ситуації. Коли людина не скоїла злочину, пом’якшення вироку є просто знущанням над нею.

Розгляд апеляції розгортатиметься в той же спосіб, що й у випадку Тимошенко. Все робитиметься дуже швидко, і підтвердяться висновки суду першої інстанції. Тому що залежний суддя Вовк – це не виключення, а правило. І Апеляційний суд є так само залежним від влади. Ми пам’ятаємо, як швидко змінилася трійка суддів у повному складі, коли стало зрозуміло, що порядні і чесні судді не виноситимуть ухвали на догоду Адміністрації Президента або Януковичу. Тому, думаю, буде тотальний контроль над цим процесом.

Далі нас очікує бурхлива весна в Суді з прав людини у Страсбурзі. Цілком очевидно, що ухвалені ним рішення будуть на користь Тимошенко і Луценка. Адже під час арешту відбувалися порушення міжнародних конвенцій. Поки що це стосуватиметься тільки того, як відбувався арешт, а далі, коли на руках будуть остаточні рішення вищого кримінального і цивільного судів, справу розглядатиме Європейський суд з прав людини. Думаю, рішення цього суду так само будуть на користь Тимошенко і Луценка.

Коли звільнять ув’язнених політиків, залежить від багатьох факторів, зокрема, від того, що робитиме Янукович та його оточення. Якщо вони зрозуміють, що єдиний шлях України – демократичний, то будуть змушені йти на неординарні кроки. Якщо буде обрано інший шлях, то все вирішуватиме Європейський суд з прав людини».

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В’ячеслав Кириленко, народний депутат України (НУ-НС):

«Надія вмирає останньою, але поки що раціональних підстав вважати, що звільнення Тимошенко і Луценка є можливим, немає. А надії на рішення Апеляційного суду у справі Луценка, який засуджений абсолютно безпідставно і без вини, є марними. Щодо рішення суду першої інстанції також у багатьох були надії, але вони не виправдалися. Тож поки що влада не дає жодних підстав вважати, що вона надасть можливість правосуддю бути об’єктивним і перестане тиснути на суди з метою здійснення політичних репресій.

Я переконаний, що для Луценка і Тимошенко ситуація зміниться на краще після парламентських виборів, на яких опозиція здобуде перемогу. І перше питання, яке вирішить опозиція після перемоги, буде звільнення несправедливо засуджених Тимошенко та Луценка. Ми цього доб’ємося разом із усією цивілізованою спільнотою».

А от представник партії влади найпозитивніший та найпривабливіший прогноз для Юрія Луценка - 50 на 50. Щоправда, відносно долі

Тимошенко він взагалі відмовився говорити.

{7-}

Вадим Колесніченко, народний депутат України (ПР):

«Справа Тимошенко має бути розглянута в касаційному порядку. Касаційний суд повинен висловити свою точку зору щодо вироку, затвердженого апеляційною інстанцією. Питання подальшої долі Тимошенко публічно озвучувалося місяць тому паном Президентом – це питання помилування. Помилування здійснюється згідно з міжнародною та внутрішньо українською процедурою на підставі клопотання особи, яка претендує на помилування.

Отже, все в руках пані Тимошенко та рішення касаційної інстанції.

Щодо подальшої долі Луценка жоден правник, який поважає себе, не зможе дати прогноз. Тому що тут все 50/50: або Апеляційний суд змінить обвинувальний вирок на виправдувальний, або він знайде зауваження чи підстави для повернення його на додатковий розгляд, або ж залишить вирок в силі без змін».