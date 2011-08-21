Валентину Матвиенко поставили на голосование

{1-} На муниципальных выборах в Петербурге, где баллотируется Валентина Матвиенко, зафиксированы первые нарушения, сообщает российская служба радио «Свобода».

Один из избирательных участков в округе «Петровский» сразу после открытия начал заполняться курсантами Можайского военного училища. При этом, как сообщил агентству «Росбалт» член политсовета движения «Солидарность» Сергей Кузнецов, туда не были допущены журналисты, в частности, репортеры телеканала 100ТВ. По некоторым данным, члены избиркомов не досчитались у них в редакционных удостоверениях официальных печатей. Журналистов попросили уйти с территории участка, но через некоторое время они получили возможность продолжить работу. Некоторые из избирателей, которые были одеты в штатское, представились корреспонденту РИА Новости «военными».

По информации Сергея Кузнецова, в Красненькой Речке на одном из участков наблюдателей и журналистов не допускают к голосованию на дому. По словам некоторых очевидцев, на избирательных участках того же округа раздают билеты на концерт группы «Песняры».

В случае своей победы Матвиенко намерена стать представителем от городского правительства в Совете Федерации, и затем, как предполагается, занять место главы верхней палаты российского парламента.

Как сообщал Главред ранее, в Петербурге был задержан оппозиционный политик Борис Немцов за то, что он раздавал листовки с призывом голосовать против губернатора Петербурга Валентины Матвиенко на предстоящих 21 августа выборах в двух муниципальных округах – «Красненькая речка» и «Петровский». Поводом для задержания Немцова полицейские назвали незаконную агитацию.

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