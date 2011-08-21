На Севере Канады разбился «Боинг» - 12 погибших

В канадской Арктике потерпел авиакрушение «Boeing-737», совершавший чартерный рейс. На борту находились 15 человек, 12 из них при крушении погибли, со ссылкой на Би-би-си сообщает РБК.

Самолет, принадлежащий канадской компании First Air, совершал рейс из Йеллоунайфа в Резолют Бэй. Boeing не долетел до аэропорта несколько километров. По данным канадской полиции на борту находились 15 человек, включая 4 членов экипажа. Выжить, по предварительным данным, удалось лишь трем пассажирам, среди них ребенок.

В район аварии на вертолетах прибыли сотрудники спасательных служб, медики. Для помощи в спасательной операции к месту аварии стянуты армейские подразделения. Причины крушения пока неизвестны.

Как сообщал Главред ранее, Boeing 737-800 на котором летел премьер-министр Турции Тайип Эрдоган, получил серьезные повреждения во время посадки в аэропорту столицы Сомали городе Могадишо.