В Харькове повредили Государственный флаг – начата проверка

Украинская народная партия и организация «Молодые регионы» не разобрались, кто должен разворачивать в городе Харькове на площади Свободы самый большой, по их мнению, Государственный флаг Украины. В результате возникшей между представителями соперничающих политических сил потасовки флаг был порван, а милиция проводит проверку.

«20 августа в городе Харькове на площади Свободы при проведении репетиции по развертыванию полотнища, которое символизирует Государственный флаг Украины, между участниками мероприятия возникла конфликтная ситуация, в ходе которой было повреждено указанное полотнище. Проверку по данному факту проводит Дзержинский райотдел Харьковского горуправления ГУ МВД Украины в области», - сообщили в Управлении связей с общественностью МВД.

В субботу во время проведения акции «Родной флаг нас объединяет», которую в Харькове проводила Украинская народная партия, представители Партии регионов совершили провокацию, заявили в УНП.

«Во время развертывания на площади Свободы самого большого флага Украины члены организации «Молодые регионы» пытались помешать этому действу установлением своих палаток с партийной символикой. В нескольких местах они серьезно повредили сине-желтое полотнище и спровоцировали столкновение с активистами, которые пришли поддержать акцию УНП. При этом около десятка милиционеров, которые должны были обеспечивать охрану общественного порядка, не вмешивались в конфликтную ситуацию и не реагировали на жалобы граждан и депутатов Харьковского областного и городского советов», - сообщили в пресс-службе УНП.

По версии представителя «регионалов» Максима Мусеева, «когда мы собирались разворачивать флаг, неожиданно на середину площади Свободы вышла группа людей с флагами УНП, всего около ста человек. Они принялись разворачивать свой небольшой флаг, сорвав тем самым нашу репетицию. При этом они завалили одну из двух наших палаток, установленных на площади, и штырем порвали свой флаг. После этого началась потасовка».

По его словам, в результате потасовки пострадали две девушки, которые находились в палатках, а также один молодой человек, который получил телесные повреждения и написал потом соответствующее заявление в милицию.