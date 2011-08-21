Посмотреть на папу Римского в Испании пришло более миллиона человек

{1-} Папа Римский Бенедикт XVI в завершение четырехдневного визита в Испанию отслужил под Мадридом торжественную мессу, участие в которой приняло более миллиона человек. На богослужении присутствовал король Испании Хуан Карлос, сообщает радио «Свобода».

Обращаясь к собравшимся - главным образом молодым людям, участникам католического Всемирного молодежного фестиваля - понтифик призвал их более активно принимать участие в делах церкви.

По данным социологов, около 60 процентов молодежи в Испании, где более двух третей населения считают себя католиками, не посещает церковь.

В субботу Бенедкит XVI был вынужден сократить выступление перед сотнями тысяч верующих из-за внезапно налетевшего шквалистого ветра с дождем. Сообщается о нескольких пострадавших.

Как сообщал Главред ранее, в столице Испании произошли столкновения между противниками визита понтифика и правоохранителями. По меньшей мере шесть человек были арестованы и двое полицейских госпитализированы. Недовольство части испанцев вызвала фантастическая сумма расходов, которые власти выделили на организацию визита главы Ватикана - 72 млн. долл. (ВИДЕО).