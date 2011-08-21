Похищено открытое письмо к Януковичу

Вчера, 20 августа, на V Всемирном форуме украинцев исчезло открытое письмо юристов к Президенту Украины с требованием прекратить судебный процесс над Юлией Тимошенко, сообщает Gazeta.ua

Сегодня к делегатам форума обратился зам главы Народного Руха Украины Иван Крулько и сообщил, что открытое письмо к Президенту исчезло.

«Подписи были собраны, но каким-то чудом во время сбора этих подписей документ пропал со стола регистрации. Боюсь, что мы его не найдем, поэтому те, кто подписал, прошу подходить и подписывать новый текст этого обращения», - сообщил Крулько. По его мнению, выгодно, чтобы письмо, подписанное юристами, не попало к Президенту.

«Открытое письмо касается политически мотивированного дела против Тимошенко. Юристы и адвокаты указывают конкретные факты и основания, почему это дело является политически мотивированная, почему это уголовное дело должно быть закрыто, и почему Тимошенко незаконно находится в СИЗО по совершенно надуманным основаниям», - заявил зам главы Народного Руха.

«Когда вчера мы пришли после обеда, увидели, что письмо исчезло. Начали узнавать - сказали, что кто-то взял почитать и так с ним и ушел. Кому не выгодно, чтобы письмо с подписями адвокатов, известных в мире и Украине, попал к Президенту. Но это ничего - очевидно, что мы восстановим все подписи и потерянное письмо будет отправлено Президенту», - отметил Крулько.