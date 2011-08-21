Партия Литвина может влиться в Партию регионов

{1-}В вопросе слияния Народной партии с Партией регионов будет принято решение, которое будет совпадать с нуждами страны. Об этом заявил лидер Народной партии, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, сообщает «Украинская правда».

«Я не открою большой тайны, если скажу вам, что диалог у нас с Партией регионов о сотрудничестве ведется с 2007 года, с того момента, когда были досрочные выборы (в парламент), - сказал Литвин. - Мы в процессе диалога, в процессе общей работы. Будет принято то решение, которое будет совпадать с нуждами страны».

«Я говорил и скажу еще раз: я не знаю, что такое оппозиция, - заявил глава парламента. - В отношении сотрудничества с Партией регионов я считаю, что сегодня необходимо консолидировать политически силы в Украине, и выступаю за то, чтобы обеспечить конструктивную работу».

Спикер подчеркнул, что такая консолидированная работа будет неблагодарной «в плане принятия и реализации непростых решения, которые не прибавят авторитет, но без которых Украина утратит любую перспективу».

«Я приветствую тех, кто сегодня говорит и берет на себя ответственность, не ищет, на кого ее переложить, понимая, что они теряют авторитет. В данном случае я говорю о той инициативе, которая была задекларирована Сергеем Тигипко», - сказал он.

Как сообщал Главред ранее, рейтинг Партии регионов составляет 20%. Кроме того, за партию Сергея Тигипко «Сильная Украина» готовы проголосовать лишь 1,9% респондентов, а за Народную партию Владимира Литвина – всего 0,8%.

Напомним, что предвыборный барьер для попадання в Верховную Раду составляет минимум 3% голосов избирателей. На внеочередных выборах народных депутатов Украины, прошедших в 2007-м году, за Народную партию Литвина проголосувало 3,96% избирателей, или 924 538 человек.