Каддафи предлагает НАТО договориться. Повстанцы уже в Триполи

Ливийский лидер Муаммар Каддафи надеется заключить сделку со странами НАТО, которые хотят избежать «кровавой бани» в Триполи и дальнейшей дестабилизации обстановки в стране.

Как передает британский телеканал «Скай ньюс», бывший заместитель Каддафи Абдель Салам Джеллуд, перешедший на сторону оппозиции, заявил минувшей ночью, что для правящего режима пробил последний, «нулевой час», и призвал население Триполи к восстанию, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Признаков того, что Каддафи готов покинуть страну пока не наблюдается, несмотря на то, что силы его противников подошли к Триполи», - заявила обозреватель британского канала, работавшая в Джамахирии с самого начала конфликта. По ее мнению, правительственные войска могут удерживать столицу еще несколько недель.

«Я пока не увидела признаков, свидетельствующих о том, что Муамар Каддафи готов сесть в самолет и бежать», - сказала журналистка.

В то же время она отметила, что страны Африканского союза заявили, что не признают ордера на арест Каддафи, выписанного Международным уголовным судом. Поэтому Каддафи может получить убежище в одной из африканских стран, например, в Зимбабве.

Однако британская журналистка напомнила, что минувшей ночью Муамар Каддафи заявил по телевидению, что уверен в победе. Она отметила, что сын ливийского лидера сегодня сделал аналогичное заявление.

Признаков окончательного распада правительства Джамахирии пока не наблюдается. «Государственный аппарат продолжает функционировать», - отмечает комментатор «Скай ньюс». По ее мнению, пока неясно, насколько реалистичны расчеты оппозиции на то, что в Триполи произойдет восстание.

«Сейчас идет психологическая борьба между оппозицией и режимом, которые пытаются убедить население, что они контролируют ситуацию. В пригородах Триполи минувшей ночью была напряженная ситуация», однако что именно там происходило, западным журналистам неизвестно.

«У нас пока нет достаточных свидетельств того, что повстанцы действительно набрали такую наступательную силу, чтобы достичь переломного момента. Однако создается впечатление, что развязка близится... Ключевое значение сейчас будет иметь то, насколько сильную поддержку полковник Каддафи имеет среди сил безопасности в Триполи», - заявила комментатор «Скай ньюс».

Напомним, контролируемая правительственными войсками столица Ливии оказалась в осаде, так как повстанцы перерезали пути снабжения города, по которым необходимые для населения товары и ресурсы до сих пор поступали из Туниса и других соседних стран.

«Вопрос заключается в том, как долго может продержаться Триполи в такой ситуации. Возможно, речь идет о нескольких неделях», - отмечает «Скай ньюс».

"Однако в руках Каддафи находится одна козырная карта - он знает, что НАТО и все, кто поддержали эту военную интервенцию, хотят избежать кровавой бани. Угроза того, что в случае штурма Триполи произойдет массовая гибель населения, вполне реальна. Именно это придает позиции Каддафи определенную силу, и он надеется договориться о каком-то соглашении. Поэтому сейчас он продолжает сопротивляться», - считает журналистка.

Напомним в последнее время в Тунисе, на острове Джерба, представители Каддафи вели переговоры с оппозицией и представителями стран НАТО, такими как бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.

По сообщениям арабских СМИ, представители Каддафи обсуждали с представителями Великобритании и Франции возможность отъезда его семьи из Ливии. Среди прочих, звучали мнения планах полковника относительно убежища в Венесуэле.