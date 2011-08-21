Цены на лекарства в Украине посредники повышают в 10 раз

{1-} 74% лекарств, импортированных из Беларуси, продаются в Украину посредническими компаниями, зарегистрированными в Новой Зеландии, США и Израиле. Аналогичная схема действует при поставках лекарств из России.

Такие данные содержатся в расследовании Государственной таможенной службы, сообщает «Зеркало недели».

После прохождения через цепочку посредников, цены на лекарства в украинских аптеках резко отличаются от цены производителя в 10 раз, подстчитало издание.

Например, препарат для лечения ишемического инсульта «Церегин» стоит в белорусских аптеках по нашему курсу 10,88 гривен за упаковку. В Украину лекарство поставляется оффшорами по в 10 раз дороже – по 111 гривен.

В 2010 году Минздрав закупил через фирму Isatella limited (Кипр) 601 800 доз вакцины для профилактики туберкулеза по цене от 14,63 до 16,15 гривен за единицу. Тогда как в 2009 году компания «Ганза» провела две поставки этой вакцины Минздраву, используя прямой контракт с производителем, по цене 1,53 гривен за упаковку. В результате завышения цены в 10 раз, за рубеж было дополнительно перечислено 8,4 млн грн бюджетных средств.

Как сообщает издание, таможня передала эти факты в компетентные органы, однако никто из должностных лиц к ответственности пока не привлечен.

Напомним, 14 августа Кабмин отменил постановление № 785, которым предполагалось ввести НДС на ряд изделий медицинского назначения.