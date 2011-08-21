Украина занимает первое место в мире по детскому алкоголизму

21 августа 2011, 18:08

Накануне 20-й годовщины Независимости Украины опубликованы результаты нашей страны в рейтингах международных организаций в различных сферах жизни.

Как передает zn.ua, Украина занимает:

1-е место в мире по детскому алкоголизму (данные ВОЗ).

1-е в Европе и Центральной Азии по распространению ВИЧ среди взрослых. Ежегодные показатели заболеваемости ВИЧ в Украине увеличились с 2001-го по 2010 год более чем в два раза (Доклад UNAIDS о Всемирной эпидемии СПИДа, 2010).

1-е в Европе по распространенности ВИЧ среди беременных женщин. В 2010-м этот показатель составлял 0,55% (Минздрав Украины, 2010).

2-е место в мире по долгам перед МВФ (12,66 млрд.долл. на август 2010 г.).

3-е место в мире по поставкам легкой оборонной техники, в том числе бронетранспортеров БТР-3 «Гардиан» и БТР-4 «Буцефал» (производятся в Харькове). Опережают Украину Финляндия и Россия.

3-е в мире по объемам экспорта ячменя — 16,7% мирового рынка.

4-е (6%) — по экспорту кукурузы.

4-е среди стран с худшей экономикой по версии Forbes.

4-е в мире по объемам выращивания картофеля. При этом в последние годы она закупала картофель для собственных нужд в Египте и Саудовской Аравии.

5-е в Европе (после ФРГ, Италии, Великобритании, Франции) и 21 в мире по количеству населения.

В 2001 году на долю  Украины приходилось 7,3% населения Европы и 1% населения Земли. Нас было 49,5 млн. человек. К 2011 году мы потеряли почти 4 миллиона. Нас осталось 45 млн. 787,5 тыс. По темпам вымирания — Украина в мировых лидерах. Согласно данным сайта ЦРУ по 231 стране мира, хуже дела обстоят только на Северных Марианских островах, Островах Кука, в Сен-Пьере и Микелоне, Болгарии, Черногории и Эстонии.

5-е в мире среди стран с наибольшим количеством эмигрантов. По данным Всемирного банка на 2010 год, за границей находится 6,6 миллиона украинцев, уехавших в разные годы (это почти 15% от общего количества нынешнего населения страны). По количеству эмигрантов Украина уступает только Мексике (11,9 миллиона), Индии (11,4 миллиона), России и Китаю (11,1 и 8,3 миллиона соответст­венно).

5-е в мире по производству продукции пчеловодства. В среднем ежегодно Украина экспортирует около 7,5 тыс. тонн меда при производстве 75 тыс. тонн.

5-е в мире по количеству употребляемого алкоголя на душу населения. По данным ВОЗ, объем спиртного, который рядовой гражданин Украины выпивает за год, составляет 15,6 литра. Больше, чем в Украине, пьют только в России, Венгрии, Чехии и Молдове.

5-е в мире по количеству запусков ракет-носителей.

6-е (5,4% мирового рынка) — по объемам экспорта пшеницы.

7-е в мире среди стран с самым высоким уровнем компьютерного пиратства.

По оценке Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), коммерческая стоимость нелицензионного программного обеспечения, установленного на персональные компьютеры в нашей стране, достигла рекордных 571 млн. долл.

8-е в мире по объемам выплавки стали в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали.

9-е в мире по количеству студентов из-за рубежа. В тройке лидеров — США (21%), Великобритания (10%) и Германия (7,5%). Из постсоветских стран нас опережает только Россия.

10-е в мире по долгам перед Всемирным банком (3,22 млрд.долл.).

10-е в мире (из 217) по числу заключенных на 100 тысяч населения — 334 (при норме 70—80 человек для развитых стран и 141 — в мире). По данным Лондонского королевского колледжа.

Лидером уже многие годы остаются Соединенные Штаты, обгоняя даже густонаселенный Китай (2-е место). На 3-м месте — Россия, 4-м — Бразилия, 5-м — Индия, 6-м — Мексика, 7-м — Таиланд, 8-м — Иран, 9-м — ЮАР и замыкает десятку Украина.

11-е в мире по иммиграции. В 2010 году у нас зарегистрировалось 5,3 миллиона иностранцев. Больше всего из РФ, Беларуси, Казахстана.

12-е по экспорту оружия в мире, согласно рейтингу Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI).

15-е в мире по количеству статей заняла украинская «Википедия», обогнав финскую.

22-е в мире из 85 стра по революционным настроениям в мире, согласно рейтингу газеты The Wall Street Journal, составленному на основе трех показателей — социальная несправедливость, склонность к революциям и то, какую часть из общих расходов в семье составляют расходы на пищу.

Критерий «социальная несправедливость» базировался на данных Transparency International, индексе развития человеческого потенциала ООН.

28-е в мире по скорости Интернета. Такие данные приводит компания Pingdom, проводившая в 2010 году исследование в 50 странах мира.

Средняя скорость выхода в Интернет для украинских пользователей составляет 2,28 мегабита в секунду.

38-е в мире по объемам производства авто. Это четвертая позиция с конца.

42-е в мире по размеру территории.

44-е из 138 в рейтинге гендерного неравенства, входящего в индекс человеческого развития. Индекс отражает уязвимость женщин в трех сферах – репродуктивное здоровье, присутствие в парламенте и экономическая деятельность.

57-е из 59 в рейтинге самых конкурентоспособных стран от Международного института управленческого развития мира. Ниже в рейтинге только два государства — Хорватия и Венесуэла (58-е и 59-е места соответственно).

69-е (из 169) в отчете по человеческому развитию ООН за 2010 год. В этой группе Украину опережают Беларусь (61-е место), Россия (65-е), Казахстан (66-е), Азербайджан (67-е).

69-е из 153 в рейтинге миролюбия Global Peace Index 2011 года, оценивающем уровень безопасности и спокойствия жизни в разных странах земного шара и составляющемся аналитиками австралийского Institute for Economics and Peace.

73-е (между Намибией и Ботсваной) в общемировом рейтинге качества жизни. В прошлом году мы были 68-ми. Падение связано с ухудшением экономической ситуации. Всего в рейтинге участвовали 192 страны. Россия, например, при своем значительно более высоком экономическом потенциале обосновалась в этом году на 118-й строчке рейтинга. Западные эксперты занизили ее место в основном из-за проблем с гражданскими свободами. Очевидно, по той же причине на 141-м месте оказалась Беларусь.

74-е в мире по количеству счастливых людей, по данным всемир­ного социологического опроса Gallup. В России счастливых больше.

90-е в мировом рейтинге стран по принятию и развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Мы уступаем Перу (89-е место) и Пакистану (88-е). Российская Федерация находится на 77-м. В 1992-м Украина была на 9-м.

110-е из 177 в рейтинге Фонда мира самых несостоятельных государств. Самой состоятельной страной оказалась Финляндия, за ней следуют Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания, Новая Зеландия, Ирландия, Люксембург, Австрия, и замыкает десятку самых состоятельных стран Канада.

131-е в рейтинге свободы слова 2010 г. организации «Репортеры без границ», снизившись за год на 42 позиции.

134-е из 180 в мире по уровню коррупции. В 2007-м мы занимали 118-е место.

Данный рейтинг подготовлен глобальной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International.

В рейтинге, где уровень коррупции оценивается по шкале от 0 до 10 баллов, в которой 0 означает тотальную коррумпированность государства, а 10 — фактическое отсутствие коррупции, Украина получила 2,4 балла (в 2009 г. — 2,2).

164-е в рейтинге экономических свобод среди 179 стран мира. Среди европейских стран в этом рейтинге Украина оказалась на пос­леднем месте.

А согласно «Рейтингу свобод в мире 2011 года», который подготовила организация «Фридом Хаус», Украина утратила свои позиции, переместившись из категории «свободных» в категорию «час­тично свободных». Украина стала одной из двух стран в мире, которая была понижена в рейтинге по результатам деятельности в 2010 году (Freedom­HouseReport, April 2011).

181-е среди 183 стран мира по простоте уплаты налогов, по данным аналитиков Всемирного банка. Выше нашей страны по этому показателю оказались Беларусь, Венесуэла, даже Чад и Конго.

По количеству налогов и сборов в бюджет (135) Украина установила абсолютный рекорд, и потому оказалась на последнем месте.

В среднем на налоговую отчетность и уплату налогов украинские предприниматели тратят 657 часов в год.

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