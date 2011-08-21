Телеведущая вышла в эфир с пистолетом в руках, чтобы защитить Каддафи

Ведущая ливийского государственного телеканала в прямом эфире заявила о готовности защищать студию от мятежников. В качестве доказательства она тут же вооружилась пистолетом.

По словам журналиста, служащие телеканала будут защищаться от противников ливийского лидера Муаммара Каддафи до последней возможности, передает newsru.com.

«С этим оружием я убью кого-нибудь из мятежников, или погибну сегодня, но вы не возьмете ливийский телеканал. Вы не возьмете каналы «Ливия», «Джамахирия», «Шабабия», Триполи или всю Ливию. Даже безоружные будут защищать своих коллег на этом канале. Мы хотим стать мучениками», - заявила телеведущая.

Напомним, сам Каддафи в воскресенье, 21 августа, выступил с обращением по государственному телевидению Ливии, в котором призвал своих сторонников «организовать миллионный поход, чтобы освободить разрушенные города, навсегда покончить с мятежниками».

В то же время, по сообщениям западных СМИ, Муаммар Каддафи готов договариваться о перемирии с представителями НАТО, которые стремятся избежать массовых жертв мирного населения во время штурма Триполи.