Выстрелом в спину на Виннитчине убит депутат горсовета

В Винницкой области 20 августа был убит депутат городского совета Жмеринки.

Об этом сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

По сообщению пресс-службы, в 23:30 в субботу, 20 августа в милицию позвонили с сообщением: во дворе одного из домов звучали выстрелы.

На место выехала следственно-оперативная группа милиции. Стражи порядка обнаружили у гаража тело человека с огнестрельными ранениями спины. Погибшим оказался 45-летний депутат Жмеринского горсовета.

Предварительно установлено, что погибший подъехал к собственному гаражу и, выйдя из автомобиля, был застрелен. Депутат скончался на месте.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению преступления.

Напомним, другое убийство депутата местного совета произошло 2 апреля в Хмельницкой области. Был убит депутат Хмельницкого областного совета от «Батькивщины», известный в области бизнесмен Яхиев.