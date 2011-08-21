В Партии регионов поставили условия желающим объединиться

{1-} Партия регионов готова вести диалог с любыми политическими силами при условии, что те откажутся от своих политических амбиций и полностью признают программу правящей партии.

Об заявил народный депутат Михаил Чечетов, комментируя возможность объединения Партии регионов и «Единого центра», сообщает УНН.

По словам депутата, чем шире консолидация политических сил, тем лучше условия для выполнения программы Президента.

«В этой ситуации мы готовы вести диалог с любыми политическими партиями, но при условии, что эти политические силы отказываются от своих партийных амбиций и полностью признают нашу программу», - прибавил Чечетов.

По его словам, в Украине довольно много политических сил, и потому соответствующее решение о возможном объединении с другими партиями будет приниматься при помощи диалога.

Как сообщал «Главред», 16 августа вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил, что его партия «Сильная Украина» намерена объединиться с Партией регионов.

В то же время, спикер Верховной рады, лидер Народной партии Владимир Литвин заявил, что его политическая сила и Партия регионов продолжают переговоры о сотрудничестве с 2007 года.

Решение относительно слияния ПР и Народной партии, по словам Владимира Литвина, будет «совпадать с нуждами страны».