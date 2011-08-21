Повстанцы захватили военную часть возле резиденции Каддафи. Бои продолжаются

{1-} Ливийские повстанцы вечером 21 августа захватили воинскую часть на западной окраине Триполи. По сообщениям западных СМИ, повстанцам удалось захватить большое количество оружия и боеприпасов.

Бои между повстанцами и правительственными войсками продолжаются и за пределами Триполи. В ближайшее время к штурму присоединятся силы мятежников, которые находятся в городах к востоку и западу от столицы, передает Lenta.ru.

Между тем, авиация НАТО в воскресенье нанесла серию ударов по Триполи, где накануне вечером начались столкновения между правительственными войсками и силами повстанцев. Взрывы раздаются в районе Баб аль-Азизия, где расположена военная база, на территории которой находится резиденция Муаммара Каддафи.

Напомним, в течение августа наступление повстанцев активизировалось, мятежники заняли ряд городов и вплотную подошли к Триполи, блокировав столицу с запада и с востока.

C 20 августа в Бенгази и других городах, подконтрольных повстанцам, проходят многотысячные акции, посвященные началу «битвы за Триполи». Точной информации о жертвах столкновений в столице пока нет, однако, по оценкам различных источников, общее число жертв превысило 350 человек.

Напомним, сам Каддафи в воскресенье, 21 августа, выступил с обращением по государственному телевидению Ливии, в котором призвал своих сторонников «организовать миллионный поход, чтобы освободить разрушенные города, навсегда покончить с мятежниками».

В то же время, по сообщениям западных СМИ, Муаммар Каддафи готов договариваться о перемирии с представителями НАТО, которые стремятся избежать массовых жертв мирного населения во время штурма Триполи.