Повстанцы захватили большую часть Триполи

{1-} Войска Муаммара Каддафи покидают улицы Триполи и стягиваются в район Баб-аль-Азизия, где расположены резиденции руководителей страны, сообщил катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, большинство районов ливийской столицы уже перешли под контроль повстанцев, которые начали действовать минувшей ночью в ливийской столице. Основные силы повстанцев из восточной части страны только начинают проникать в Триполи, сообщает РИА Новости.

Телеканал показал кадры, на которых видно, как неорганизованные формирования мятежников с криками и выстрелами в воздух заходят в предместья ливийской столицы.

Сообщается, что повстанцы уже освободили тысячи заключенных из ливийской тюрьмы "Аль-Джудейда".

Повстанцев, атакующих Триполи, поддерживает авиация НАТО, которая наносит удары по позициям верных Каддафи сил.

Ранее в воскресенье Каддафи выступил с очередным обращением по государственному телевидению Ливии, в котором призвал "всех мужчин и женщин встать на защиту Триполи".

Ливийские лидеры заверяют, что они остаются в столице и не собираются ее покидать.

В то же время, ливийские повстанцы распространяют информацию о том, что Каддафи покинул страну на борту яхты, которая отправилась в неизвестном направлении.

Как сообщал Главред ранее, в последнее время в Тунисе, на острове Джерба, представители Каддафи вели переговоры с оппозицией и представителями стран НАТО, такими как бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.



По сообщениям арабских СМИ, представители Каддафи обсуждали с представителями Великобритании и Франции возможность отъезда его семьи из Ливии. Среди прочих, звучали мнения о планах полковника относительно убежища в Венесуэле.