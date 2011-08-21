Повстанцы захватили большую часть Триполи

{1-} Войска Муаммара Каддафи покидают улицы Триполи и стягиваются в район Баб-аль-Азизия, где расположены резиденции руководителей страны, сообщил катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".
По его данным, большинство районов ливийской столицы уже перешли под контроль повстанцев, которые начали действовать минувшей ночью в ливийской столице. Основные силы повстанцев из восточной части страны только начинают проникать в Триполи, сообщает РИА Новости.
Телеканал показал кадры, на которых видно, как неорганизованные формирования мятежников с криками и выстрелами в воздух заходят в предместья ливийской столицы.
Сообщается, что повстанцы уже освободили тысячи заключенных из ливийской тюрьмы "Аль-Джудейда".
Повстанцев, атакующих Триполи, поддерживает авиация НАТО, которая наносит удары по позициям верных Каддафи сил.
Ранее в воскресенье Каддафи выступил с очередным обращением по государственному телевидению Ливии, в котором призвал "всех мужчин и женщин встать на защиту Триполи".
Ливийские лидеры заверяют, что они остаются в столице и не собираются ее покидать.
В то же время, ливийские повстанцы распространяют информацию о том, что Каддафи покинул страну на борту яхты, которая отправилась в неизвестном направлении.
Как сообщал Главред ранее, в последнее время в Тунисе, на острове Джерба, представители Каддафи вели переговоры с оппозицией и представителями стран НАТО, такими как бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
По сообщениям арабских СМИ, представители Каддафи обсуждали с представителями Великобритании и Франции возможность отъезда его семьи из Ливии. Среди прочих, звучали мнения о планах полковника относительно убежища в Венесуэле.