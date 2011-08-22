Обама: будущее Ливии – в руках ливийцев

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Президент США Барак Обама заявил, что режим ливийского лидера Муаммара Каддафи демонстрирует признаки коллапса, сообщает Би-Би-Си.

Обама призывает Каддафи признать, что тот не контролирует ситуацию в Ливии оставить власть, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.

По словам президента США, будущее Ливии сейчас находится в руках ливийцев.

Обама сказал, что США будут по-прежнему тесно сотрудничать с повстанческим Переходным национальным советом.

Ранее повстанцы взяли под свой контроль, по их заявлениям, большую часть Триполи .

Как сообщал ранее «Главред», войска Муаммара Каддафи покидают Триполи и стягиваются в район Баб-аль-Азизия, где расположены резиденции руководителей страны.

Большинство районов ливийской столицы уже перешли под контроль повстанцев, которые начали действовать минувшей ночью в ливийской столице. Основные силы повстанцев из восточной части страны только начинают проникать в Триполи