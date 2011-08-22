Ливийские повстанцы празднуют победу в центре Триполи (ВИДЕО)

В центре Триполи, на Зеленой площади, повстанцы стреляют в воздух и скандируют лозунги, празднуя победу.

Тем временем пресс-секретарь Международного уголовного суда заявляет, что сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Сеиф аль-Ислам был арестован.

МУС выдал ордер на арест сына Каддафи, сообщает Би-Би-Си.

Ранее об аресте сына Каддафи заявляли представители ливийских повстанцев.

Напомним, что повстанцы уже освободили тысячи заключенных из ливийской тюрьмы «Аль-Джудейда».

Повстанцев, атакующих Триполи, поддерживала авиация НАТО, которая наносила удары по позициям верных Каддафи сил.

Ранее в воскресенье Каддафи выступил с очередным обращением по государственному телевидению Ливии, в котором призвал «всех мужчин и женщин встать на защиту Триполи».

Ливийские лидеры заверяют, что они остаются в столице и не собираются ее покидать.

В то же время, ливийские повстанцы распространяют информацию о том, что Каддафи покинул страну на борту яхты, которая отправилась в неизвестном направлении.