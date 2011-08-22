Двойной взрыв в Дагестане: 14 человек ранено

В Махачкале в результате двух взрывов получили ранения по меньшей мере 14 человек, в том числе трое детей 2002г, 2007г и 2008г рождения, сообщают российские агентства со ссылкой на МВД по региону, пишет «Интерфакс».

Первый взрыв произошел в воскресенье в 22:10 в гипермаркете, расположенном на проспекте Акушинского. Взрывное устройство, по предварительным данным, было приведено в действие с помощью мобильного телефона.

Второй взрыв произошел через полчаса, когда в магазин прибыли сотрудники правоохранительных служб.

В 22:40 по прибытии на место происшествия полицейских сработало второе самодельное взрывное устройство мощностью 300-350 граммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде нарезанной арматуры.

В результате ранены и госпитализированы 14 человек, шестеро сотрудников полиции контужены.

Осколочные ранения получили 14 человек, все местные жители. Тот, кто привел в действие взрывное устройство, должен был видеть, что на месте собралась толпа, что там есть дети, однако это его не остановило», - сказал представитель пресс-службы МВД Дагестана.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту двух взрывов в Махачкале, в результате которых ранены 16 человек.

По словам собеседника агентства, дело возбуждено по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 30-105 часть 2 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), 222 (незаконный оборот оружия), 223 (незаконное изготовление оружия, боеприпасов и взрывных устройств) и 167 (умышленное повреждение имущества).

По данным следствия, в результате взрывов ранены и госпитализированы 16 человек, в том числе один полицейский и трое детей», - сообщил представитель СУ СКР по Дагестану.

Напомним, в июле был застрелен Глава информационно-аналитического управления и пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов и его водитель.





