Америка терпит поражение: война с терроризмом в тупике

Массовый расстрел американским солдатом мирных афганских жителей в районе Кандагара поставил под сомнение всю систему сотрудничества между НАТО и Афганистаном. Теперь глава правительства этой страны Хамид Карзай заявляет, что не готов подписывать новый договор о стратегическом сотрудничестве, который позволил бы войскам альянса находиться в стране до 2014 года.

Последние несколько недель поставили эту азиатскую страну на грань нового обострения конфликта. Основными виновниками этого стали солдаты коалиционных сил НАТО. Вначале афганцы яростно протестовали против публичного сожжения Корана западными военнослужащими, теперь к этому добавилась история с убийствами местных жителей.

Сообщения о гибели афганцев постоянно поступали и раньше. Но тогда это были преимущественно данные об ошибках пилотов бомбардировщиков, которые сбрасывали бомбы на села, или сбоях в работе беспилотников. Теперь же один солдат методично расстрелял 16 мирных жителей.

Всё это показывает, что коалиция и её солдаты начали хронически уставать от безрезультатной войны. Обещания Барака Обамы вывести войска в сжатые сроки пока остаются эфемерными, потому в США думают, что им ещё долго придётся отправлять своих солдат на патрулирования в провинции Афганистана. В год, когда должны пройти выборы президента, и кампания уже идёт вовсю, Белый Дом не решится делать резких шагов в этой стране. Ведь президента и так обвиняют в слабости на внешнеполитической арене и говорят о том, что он не умеет отстаивать интересы Вашингтона. Потому отступление в Афганистане привело бы только к падению его рейтингов.

С другой стороны, по мнению аналитика Совета по Внешней политике Вильяма Бероу, в последнее время страны коалиции и в большей степени США начали испытывать поствоенный синдром. «У нас формируется то же движение, что и во времена войны во Вьетнаме. Теперь военные действия не отличаются такой интенсивностью, но длятся уже почти 10 лет, страна устала от них», - пояснил он «Главреду». Вскоре такие трагедии могут повториться, поэтому американцам нужно принимать радикальное решение по Афганистану в ближайшее время.

Наконец, выстрелы в Кандагаре привели к тому, что сам Афганистан начинает бурлить. Всё больший процент населения этой страны воспринимает коалиционные силы как оккупантов и сочувствуют движению Талибан. Официальное правительство даже западными союзниками воспринимается как необычайно коррумпированное, а вооруженные силы страны до сих пор небоеспособны. Потому Афганистан, как никогда, приблизился к новому возвращению талибов к власти, что сведёт на нет все результаты войны с мировым терроризмом.

Утомленные войной

Пока американское командование не хочет разглашать имя того военнослужащего, который расстрелял мирных жителей. По некоторым данным, он мог входить в 2nd Brigade Combat Team, которая базируется возле Кандагара и несёт ответственность за безопасность на юге страны. Ранее солдаты этой же бригады проходили службу и в Ираке, хотя, по словам командования, данный военнослужащий не служил ранее в горячих точках и не был подвержен депрессиям.

По данным информационного агентства Reuters, солдат пришел в одно из селений и методично начал расстреливать всех кого видел, в том числе женщин и детей. После этого он сам прибыл на свою базу и сдался. Теперь его переправляют в США, а официальные лица говорят, что готовы осудить солдата на смертную казнь. Хотя, по мнению экспертов института Брукингса, в последние годы в Афганистане серьёзно возросло количество немотивированных убийств и суицидов. Армия, которая до 2012 года надеялась покинуть Афганистан, теперь понимает, что будет находиться там ещё минимум 2 года. А сам конфликт становится всё более непопулярным.

Многие аналитики сравнивают это происшествие с военными преступлениями в общине Сонгми во время войны во Вьетнаме. Тогда американские солдаты убили более 500 мирных жителей. Этот инцидент стал одной из причин вывода американских войск из этой страны. Хотя в этот раз существует несколько существенных отличий. Тогда в преступлении был замешан целый батальон, и виновных не наказали. Всего один офицер был осуждён за эти убийства, но через 3 года его амнистировали. Теперь же глава Пентагона Леон Панета говорит о том, что солдата будут судить и, возможно, казнят.

Дело в международном резонансе: в 1968 году массовые убийства пытались скрыть, теперь сделать это очень трудно. Даже на войне теперь средства массовой информации играют куда большую роль, чем раньше.

Но у трагедий в Сонгми и селении под Кандагаром есть одна общая черта – американское общество устало от войны. И в ближайшее время нужно решить, что делать с войной, которая длится почти 10 лет. Вступая в должность, Леон Панета признался, что расходы и потери от военных действий в Афганистане постоянно растут и вскоре будут занимать 30% всего оборонного бюджета, а политического и военного результатов пока нет.

Выборы и Карзай

Ещё год назад аналитики в США надеялись, что Барак Обама начнёт сокращать численность американских войск в Афганистане. Президент неоднократно заявлял, что готов пойти на это, как только армия Кабула будет готова взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Но с наступлением 2012 года и началом президентской кампании все миролюбивые обещания были забыты. Теперь Вашингтон активно готовится подписать с президентом Хамидом Карзаем новый пакт о стратегическом сотрудничестве. Согласно этому документу, американские войска смогут оставаться в Афганистане ещё минимум 2 года.

Потому Белый Дом пока делает ставку на то, что войска должны остаться. По мнению Вильяма Бероу, сейчас вывод войск будет равносилен полному поражению в войне с международным терроризмом. «Америка и весь мир уже понимают, что нельзя бороться с террористами с помощью военных интервенций, но признать это официально – значит потерять престиж», - пояснил эксперт «Главреду».

Американское командование признаёт, что оказалось в сложной ситуации. Сохранение существующего порядка, если подобные трагедии с расстрелами мирных жителей будут повторяться, ведёт к росту популярности талибов. Кроме того, в самих США нарастает недовольство такой долгой войной, которая негативно влияет на вооруженные силы и престиж страны. Но и вывод войск приведёт к новой гражданской войне в Афганистане. Уже сейчас центральное правительство в Кабуле контролирует большую часть страны только с помощью НАТО. Если западные солдаты уйдут, непопулярному Хамиду Карзаю вряд ли удастся удержаться при власти.

Возвращение исламистов

Наконец, самым важным фактором в этой войне опять становится движение Талибан. Ранее оно было вытеснено силами альянса в горы и совершало лишь теракты. В 2008 году эксперты говорили о том, что движение теряет своих приверженцев.

Теперь же затяжная война, коррумпированное правительство и постоянная гибель мирных жителей приводит к талибам всё новых сторонников. Кроме того, талибы постепенно понимают, что лучше бороться за власть политическими методами, движение уже приняло участие в местных выборах на юге страны. Пока союзники по НАТО отказываются вести переговоры с талибами, хотя уже не ждут от Хамида Карзая честности и повышения его влиятельности в стране. Потому в будущем, очень возможно, в Афганистане появится новая политическая сила на основе Талибана, но без призывов к террористическим актам.

Сейчас становится понятно, что силы НАТО уже не могут обеспечить стабильность в Афганистане, а политики, которые приняли решение о вводе войск и поддерживали эту линию, всё больше теряют популярность. А сама война с терроризмом уходит в прошлое.

фото: U.S. Army Sgt. Matthew C. Moeller, 5th Mobile Public Affairs Detachment, Staff Sgt. Brandon Aird