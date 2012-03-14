Америка терпит поражение: война с терроризмом в тупике

14 марта 2012, 14:30

Америка не может ни вывести свои войска из Афганистана, ни оставить их там.

Массовый расстрел американским солдатом мирных афганских жителей в районе Кандагара поставил под сомнение всю систему сотрудничества между НАТО и Афганистаном. Теперь глава правительства этой страны Хамид Карзай заявляет, что не готов подписывать новый договор о стратегическом сотрудничестве, который позволил бы войскам альянса находиться в стране до 2014 года.

Последние несколько недель поставили эту азиатскую страну на грань нового обострения конфликта. Основными виновниками этого стали солдаты коалиционных сил НАТО. Вначале афганцы яростно протестовали против публичного сожжения Корана западными военнослужащими, теперь к этому добавилась история с убийствами местных жителей.

Сообщения о гибели афганцев постоянно поступали и раньше. Но тогда это были преимущественно данные об ошибках пилотов бомбардировщиков, которые сбрасывали бомбы на села, или сбоях в работе беспилотников. Теперь же один солдат методично расстрелял 16 мирных жителей.

Всё это показывает, что коалиция и её солдаты начали хронически уставать от безрезультатной войны. Обещания Барака Обамы вывести войска в сжатые сроки пока остаются эфемерными, потому в США думают, что им ещё долго придётся отправлять своих солдат на патрулирования в провинции Афганистана. В год, когда должны пройти выборы президента, и кампания уже идёт вовсю, Белый Дом не решится делать резких шагов в этой стране. Ведь президента и так обвиняют в слабости на внешнеполитической арене и говорят о том, что он не умеет отстаивать интересы Вашингтона. Потому отступление в Афганистане привело бы только к падению его рейтингов.

С другой стороны, по мнению аналитика Совета по Внешней политике Вильяма Бероу, в последнее время страны коалиции и в большей степени США начали испытывать поствоенный синдром. «У нас формируется то же движение, что и во времена войны во Вьетнаме. Теперь военные действия не отличаются такой интенсивностью, но длятся уже почти 10 лет, страна устала от них», - пояснил он «Главреду». Вскоре такие трагедии могут повториться, поэтому американцам нужно принимать радикальное решение по Афганистану в ближайшее время.

Наконец, выстрелы в Кандагаре привели к тому, что сам Афганистан начинает бурлить. Всё больший процент населения этой страны воспринимает коалиционные силы как оккупантов и сочувствуют движению Талибан. Официальное правительство даже западными союзниками воспринимается как необычайно коррумпированное, а вооруженные силы страны до сих пор небоеспособны. Потому Афганистан, как никогда, приблизился к новому возвращению талибов к власти, что сведёт на нет все результаты войны с мировым терроризмом.   

Утомленные войной 

Пока американское командование не хочет разглашать имя того военнослужащего, который расстрелял мирных жителей. По некоторым данным, он мог входить в 2nd Brigade Combat Team, которая базируется возле Кандагара и несёт ответственность за безопасность на юге страны. Ранее солдаты этой же бригады проходили службу и в Ираке, хотя, по словам командования, данный военнослужащий не служил ранее в горячих точках и не был подвержен депрессиям.

По данным информационного агентства Reuters, солдат пришел в одно из селений и методично начал расстреливать всех кого видел, в том числе женщин и детей. После этого он сам прибыл на свою базу и сдался. Теперь его переправляют в США, а официальные лица говорят, что готовы осудить солдата на смертную казнь. Хотя, по мнению экспертов института Брукингса, в последние годы в Афганистане серьёзно возросло количество немотивированных убийств и суицидов. Армия, которая до 2012 года надеялась покинуть Афганистан, теперь понимает, что будет находиться там ещё минимум 2 года. А сам конфликт становится всё более непопулярным.

Многие аналитики сравнивают это происшествие с военными преступлениями в общине Сонгми во время войны во Вьетнаме. Тогда американские солдаты убили более 500 мирных жителей. Этот инцидент стал одной из причин вывода американских войск из этой страны. Хотя в этот раз существует несколько существенных отличий. Тогда в преступлении был замешан целый батальон, и виновных не наказали. Всего один офицер был осуждён за эти убийства, но через 3 года его амнистировали. Теперь же глава Пентагона Леон Панета говорит о том, что солдата будут судить и, возможно, казнят.

Дело в международном резонансе: в 1968 году массовые убийства пытались скрыть, теперь сделать это очень трудно. Даже на войне теперь средства массовой информации играют куда большую роль, чем раньше.

Но у трагедий в Сонгми и селении под Кандагаром есть одна общая черта – американское общество устало от войны. И в ближайшее время нужно решить, что делать с войной, которая длится почти 10 лет. Вступая в должность, Леон Панета признался, что расходы и потери от военных действий в Афганистане постоянно растут и вскоре будут занимать 30% всего оборонного бюджета, а политического и военного результатов пока нет.

Выборы и Карзай

Ещё год назад аналитики в США надеялись, что Барак Обама начнёт сокращать численность американских войск в Афганистане. Президент неоднократно заявлял, что готов пойти на это, как только армия Кабула будет готова взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Но с наступлением 2012 года и началом президентской кампании все миролюбивые обещания были забыты. Теперь Вашингтон активно готовится подписать с президентом Хамидом Карзаем новый пакт о стратегическом сотрудничестве. Согласно этому документу, американские войска смогут оставаться в Афганистане ещё минимум 2 года.

Потому Белый Дом пока делает ставку на то, что войска должны остаться. По мнению Вильяма Бероу, сейчас вывод войск будет равносилен полному поражению в войне с международным терроризмом. «Америка и весь мир уже понимают, что нельзя бороться с террористами с помощью военных интервенций, но признать это официально – значит потерять престиж», - пояснил эксперт «Главреду».

Американское командование признаёт, что оказалось в сложной ситуации. Сохранение существующего порядка, если подобные трагедии с расстрелами мирных жителей будут повторяться, ведёт к росту популярности талибов. Кроме того, в самих США нарастает недовольство такой долгой войной, которая негативно влияет на вооруженные силы и престиж страны. Но и вывод войск приведёт к новой гражданской войне в Афганистане. Уже сейчас центральное правительство в Кабуле контролирует большую часть страны только с помощью НАТО. Если западные солдаты уйдут, непопулярному Хамиду Карзаю вряд ли удастся удержаться при власти.

Возвращение исламистов

Наконец, самым важным фактором в этой войне опять становится движение Талибан. Ранее оно было вытеснено силами альянса в горы и совершало лишь теракты. В 2008 году эксперты говорили о том, что движение теряет своих приверженцев.

Теперь же затяжная война, коррумпированное правительство и постоянная гибель мирных жителей приводит к талибам всё новых сторонников. Кроме того, талибы постепенно понимают, что лучше бороться за власть политическими методами, движение уже приняло участие в местных выборах на юге страны. Пока союзники по НАТО отказываются вести переговоры с талибами, хотя уже не ждут от Хамида Карзая честности и повышения его влиятельности в стране. Потому в будущем, очень возможно, в Афганистане появится новая политическая сила на основе Талибана, но без призывов к террористическим актам.

Сейчас становится понятно, что силы НАТО уже не могут обеспечить стабильность в Афганистане, а политики, которые приняли решение о вводе войск и поддерживали эту линию, всё больше теряют популярность. А сама война с терроризмом уходит в прошлое.

фото: U.S. Army Sgt. Matthew C. Moeller, 5th Mobile Public Affairs Detachment, Staff Sgt. Brandon Aird

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять