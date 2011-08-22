Тимошенко уже доставили из СИЗО в Печерский суд

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Экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко привезли из Лукьяновского СИЗО в Печерский районный суд г. Киева, сообщает РБК-Украина.

Сотрудники милиции выстроили живую цепь для беспрепятственного заезда автозака. Автомобиль заехал во двор суда под скандирования демонстрантов в честь Тимошенко.

Напомним, 18 августа, судья Родион Киреев объявил перерыв в заседании по делу Тимошенко до 9:30 22 августа.

Как сообщал ранее "Главред", 20 августа, на V Всемирном форуме украинцев исчезло открытое письмо юристов к Президенту Украины с требованием прекратить судебный процесс над Юлией Тимошенко