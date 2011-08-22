Вопреки протестам оппозиции экс-премьер Таиланда посетит Японию

Таиландская оппозиция критикует Японию за то, что она дала въездную визу бывшему премьер-министру Таиланда Таксину Чинавату. Его приезд ожидается в Токио в понедельник, сообщает Би-Би-Си.

Оппозиционеры напоминают, что Чинават заочно приговорен на родине к двум годам заключения за превышение властных полномочий и потому не имеет права на получение японской визы.

По мнению оппозиционеров, на решение японских властей могла повлиять недавняя победа на парламентских выборах в Таиланде сестры Таксина Чинавата - Йинглак Чинават.

Как сообщал ранее "Главред", парламент Таиланда избрал на пост премьер-министра Йинглак Чинават, сестру бывшего главы правительства Таксина Чинавата. 44-летняя Йинглак Чинават стала первой в истории Таиланда женщиной, занявшей пост премьер-министра