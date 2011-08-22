В России убит мэр Сергиева Посада

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Сегодня утром, 22 августа, в городе Сергиев Посад был застрелен глава города Евгений Душко, сообщает «Интерфакс».

По словам сотрудника СК РФ Владимира Маркина, в настоящий момент рассматриваются различные версии данного преступления, однако, скорее всего, оно носит заказной характер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По словам Маркина, убийство произошло, когда Душко выходил из дома на работу.

«От полученных огнестрельных ранений глава города скончался», - сказал Маркин. На месте работают следователи главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что в Душко было выпущено не менее семи пуль, отец главы Сергиева Посада отвез тяжело раненного чиновника в больницу, где тот скончался от полученных ранений.

Убийство было совершено около семи утра недалеко от дома погибшего.

Другой источник приводит другое время совершения преступления - 7:50 мск. По его данным, Душко ехал в автомобиле Volvo S-80. Преступник подошел к машине и через стекло сделал несколько выстрелов. Смерть наступила в результате ранения в голову и грудь.

Евгений Душко был избран мэром Сергиева Посада в апреле 2011 года. До этого он был председателем городского совета.

Как информировал ранее "Главред", в Винницкой области 20 августа был убит депутат городского совета Жмеринки.